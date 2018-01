Marlon Williams: Jeszcze na plaży, w sierpniu w Katowicach (nowy teledysk "What’s Chasing You")

​16 lutego ukaże się drugi album Marlona Williamsa "Make Way For Love". Po singlu "Nobody Gets What They Want Anymore" nagranym wspólnie z Aldous Harding, wokalista prezentuje utwór "What’s Chasing You". Marlon Williams wystąpi w tym roku na OFF Festivalu w Katowicach.

Marlon Williams w sierpniu wystąpi w Polsce /materiały prasowe

"To bardzo szczere pytanie, to jedyna rzecz, którą naprawdę chcę wiedzieć o drugim człowieku. Jak w przypadku wszystkich dobrych pytań, odpowiedź i na to jest dziecinnie prosta. Chcemy poznać obawy tych, których kochamy i jeśli nie rozwiać te obawy, to przynajmniej zrozumieć i porównać do swoich. Nie jestem przekonany, że całkowite zrozumienie niedoli innego człowieka zapewni komukolwiek szczęście, ale po prostu jestem wścibski" - tłumaczy Marlon Williams.

Do piosenki "What’s Chasing You" powstał teledysk, który wyreżyserował Martin Sagadin.

Na swoim drugim albumie zatytułowanym "Make Way For Love" Marlon Williams eksploruje nową dla siebie przestrzeń muzyczną, odchodząc od stylu country, w którym mocno osadzony był jego debiutancki krążek. Na wydawnictwo złoży się 11 utworów. Płytę nagrywał pod okiem Noah Georgesona (tego samego, który produkował "Clashes" Brodki) i ze swoim zespołem The Yarra Benders w Kalifornii i rodzinnym Lyttelton w Nowej Zelandii.

Materiał z płyty "Make Way For Love" Marlon Williams zaprezentuje w tym roku w Polsce podczas katowickiego OFF Festivalu, który odbędzie się w Dolinie Trzech Stawów w dniach 3-5 sierpnia.

Zobacz teledysk "What’s Chasing You":