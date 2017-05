Mark Kozelek wspomina Andrzeja Gołotę w utworze "Bombs"

5 maja do sprzedaży trafi nowy album projektu Sun Kil Moon (Mark Kozelek) i Jesu "30 Seconds To The Decline Of Planet Earth". Na płycie znajdzie się także jeden utwór, w którym artysta poświęca nieco miejsca Polsce, w tym Andrzejowi Gołocie.

Sun Kil Moon wspomniał Andrzeja Gołotę w nowym utworze /Rahav Segev /Getty Images

Fragment o popularnym, polskim pięściarzu znalazł się w utworze "Bombs". Oprócz fragmentu z Gołotą (Kozelek mówił na OFF Festival 2015, że Gołota to jego pierwsze skojarzenie z Polską), znalazły się też nawiązania do jego wizyt w Katowicach i Wrocławiu.

Przypomnijmy, że najpopularniejszym dotąd nagranym numerem na temat jest ten nagrany przez skład Kazik na Żywo. Numer "Andrzej Gołota" znalazł się na płycie "Las Maquinas de la Muerte" z 1999 roku.

Sun Kil Moon i Jesu ze wspólnym projektem zadebiutowali w 2016 roku z płytą "Jesu/Sun Kil Moon".

Utworu "Bombs" można posłuchać pod tym linkiem.

