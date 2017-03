Mark E. Smith uśmiercony przez BBC. Telewizja przeprasza

Stacja BBC przeprosiła za przekazanie fałszywej informacji o śmierci wokalisty The Fall, Marka E. Smitha.

Mark E. Smith 5 marca 2017 roku skończył 60 lat /Jim Dyson / Getty Images

Mark E. Smith, wokalista postpunkowej grupy The Fall, 5 marca 2017 roku obchodził 60. urodziny. Jak się jednak okazało na oficjalnym, twitterowym profilu stacji BBC News pojawiła się informacja o śmierci artysty.

"Spoczywaj w pokoju, Mark E. Smith" - można było przeczytać we wpisie, który natychmiast wywołał ogromne zaskoczenie wśród fanów grupy i wokalisty.



Tweet szybko zniknął z sieci, a zastąpiły go życzenia urodzinowe dla muzyka. Rzecznik BBC przeprosił za zamieszanie na łamach "Manchester Evening News".



Zdjęcie Usunięty wpis z Twittera BBC News /

"To był ludzki błąd. Wiadomość została wysłana przez pomyłkę i szybko usunięta" - powiedział rzecznik.

Mark E. Smith najbardziej znany jest z działalność w grupie The Fall, z którą nagrał 30 albumów studyjnych. Na koncie ma również dwie autorskie płyty "The Post Nearly Man" (1998) i Pander Panda Panzer (2002).

Współpracował również m.in. z Gorillaz, Elasticą, Mouse on Mars, Coldcut i Edwynem Collinsem.



