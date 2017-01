Mariusz Wawrzyńczyk na Eurowizję? ("Zawsze pod wiatr")

Znany z różnych programów telewizyjnych wokalista Mariusz Wawrzyńczyk ujawnił, że po raz kolejny zgłosił swoją piosenkę do krajowych preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji.

Mariusz Wawrzyńczyk zgłosił swoją piosenkę do preselekcji do Eurowizji 2017 /AKPA

Mariusz Wawrzyńczyk ma w dorobku współpracę z rockowymi grupami Jaad i Dobre Piwo. Od pewnego czasu próbuje swoich sił solo - szerszej publiczności pokazał się w telewizyjnych programach "Szansa na sukces", "Bitwa na głosy" (drużyna Urszuli Dudziak) i "Must Be The Music". W 2015 r. w duecie z Justyną Panfilewicz wygrał w koncercie SuperDebiuty ze Skaldami na Festiwalu w Opolu. Rok później ponownie wystąpił w Opolu.



Zgłoszony do preselekcji utwór "Zawsze pod wiatr" jest zapowiedzią płyty szykowanej na 2017 r.

Wcześniej poznaliśmy piosenki "Lepiej bez słowa", "Jedyny raz", "Jeszcze wierzę", "Miłość wśród nas" (skomponowany przez Tomka Luberta znanego z m.in. Virgin) i "Będzie dobrze". Wawrzyńczyk poza tym występował na scenie w duecie z Anią Rusowicz i zaśpiewał w utworze "Peron" na płytę zespołu Jary OZ.

Autorem muzyki do "Zawsze pod wiatr" jest Marcin Nierubiec, kompozytor współpracujący z m.in. Marylą Rodowicz, Ireną Jarocką i Krzysztofem Krawczykiem. To on napisał piosenkę "Legenda", z którą Marcin Mroziński reprezentował Polskę na Eurowizji 2010.



Produkcją nowego nagrania Wawrzyńczyka zajął się Przemek Puk (współpracownik m.in. Natalii Szroeder, Grzegorza Hyżego, Antka Smykiewicza, Rafała Brzozowskiego).

"Marcin zaprosił mnie do siebie, usiadł przy pianinie, zagrał mi melodię, która zainspirowała mnie bardzo szybko do napisania pozytywnego w swym przekazie i potęgującego wiarę we własne możliwości tekstu. Jeżeli coś w życiu idzie nie tak jak chcesz, jeśli ludzie mówiąc ci, że nic nie uda i nie wierzą w ciebie, to pamiętaj o tym, ze są w błędzie. Wszystko zależy od ciebie, od twojego nastawienia do życia. Ważne by otaczać się dobrymi ludźmi i pozytywnym myśleniem" - opowiada wokalista.

Do 27 stycznia TVP ma ujawnić listę utworów zakwalifikowanych do preselekcji do Eurowizji 2017. Koncert eliminacyjny odbędzie się w połowie lutego.



Wideo Mariusz Wawrzyńczyk - Zawsze pod wiatr

Zobacz teledysk "Będzie dobrze":



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mariusz Wawrzyńczyk Będzie dobrze (feat. Sorgo)

