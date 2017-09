MaRina: Wciąż mam ciary (teledysk "Takin' Ya Rock Out")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Takin' Ya Rock Out" MaRiny, żony naszego reprezentacyjnego bramkarza Wojciecha Szczęsnego. To zapowiedź nowej płyty 28-letniej wokalistki.

MaRina prezentuje nowy teledysk /fot. Kamil Piklikiewicz / East News

Po zakończeniu trasy promującej debiutancki album "Hardbeat" (2011) MaRina musiała zawiesić swoją karierę muzyczną - zdiagnozowano u niej polipa na strunach głosowych. W trakcie terapii i konsultacji u najlepszych specjalistów, okazało się, że niezbędna jest operacja.

Wokalistka wyjechała do Stanów Zjednoczonych, aby spotkać się z doktorem Stevenem Zeitelsem, tym samym, który zajmował się podobnymi kwestiami u Adele, Sama Smitha, Stevena Taylera i wielu innych wokalistów. Po zabiegu i długiej terapii, MaRina odzyskała głos i rozpoczęła pracę nad nowymi piosenkami.

W kwietniu 2016 r. ukazał się singel "On My Way", zapowiadany jako "wielki powrót" MaRiny Łuczenko do muzyki.

Teraz żona Wojciecha Szczęsnego publikuje kolejną piosenkę zapowiadającą drugą płytę 28-letniej wokalistki.

"Jestem podekscytowana, że wreszcie mogę się podzielić kolejnym utworem z nadchodzącej płyty. 'Takin' Ya Rock Out', który powstał przy współpracy z Markiem Piotrowskim i Bartkiem Królikiem, to jeden z moich ulubionych kawałków na płycie. Totalnie energetyczny numer z nutą zmysłowości" - mówi MaRina.

Wspomniani Piotrowski i Królik to producencki duet muzyków znanych niegdyś z Sistars (obecnie współtworzą zespół Spoken Love, a jako producenci działają pod szyldem Plan B). Razem występują także w składzie grupy Łąki Łan, odpowiadają również za sukces ostatniej płyty Agnieszki Chylińskiej - "Forever Child".

Nakręcony w Kalifornii teledysk do "Takin' Ya Rock Out" został stworzony dzięki współpracy z ekipą Triple Jointed w składzie: Eric Kidd Strobe Bossett aka frenchiebabyy, Anya Javakush Javakhishvili, Denzel Koozi Harris, Felix Badbonez Gonez, NonStop, Justin Turfbiebe Sakamoto.

"Poszukiwaliśmy na Youtube niekonwencjonalnych tancerzy, zajawkowiczów z ulicznym vibem. Trafiliśmy na ekipę Triple Jointed i mimo iż jest to ich pierwszy klip, cieszę się z podjętego ryzyka - genialnie oddali miejski charakter tego kawałka. Wciąż mam ciary, jak widzę co wyprawiają ze swoimi ciałami. Musicie to zobaczyć" - mówi MaRina.

MaRina poza działalnością muzyczną ma na koncie także występ w serialu "39 i pół" oraz udział w "Tańcu z gwiazdami".

Wideo Wojciech Szczęsny o ślubie z Mariną Łuczenko (TVN24/x-news)