Marina urodziła. Wojciech Szczęsny został ojcem

30 czerwca na świat przyszedł syn Mariny i Wojciecha Szczęsnego. Szczęśliwi rodzice pochwalili się już pierwszym zdjęciem malucha.

Marina urodziła syna AKPA

Recenzja ​MaRina "On My Way": Idealny produkt eksportowy

Śpiewające dziewczyny piłkarzy

"Kochani, dziękuję Wam serdecznie za wszystkie życzenia urodzinowe i zarazem chciałabym Wam z radością oznajmić, że 30.06.18 przywitaliśmy na świat naszego cudownego synka. Liam jest już z nami w domku i ma się dobrze. Chcielibyśmy z całego serca podziękować dyrekcji i sztabowi medycznemu szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie za profesjonalizm, dyskrecję i wspaniałą opiekę!" - napisała na swoim Instagramie Marina Łuczenko-Szczęsna (zachowaliśmy pisownię oryginalną).

Reklama

Mąż wokalistki, bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny dodał, że jego żona i syn czują się dobrze, a Marinę nazwał "swoją bohaterką".

Przypomnijmy, że para wzięła ślub 21 maja 2016 w Grecji. W połowie maja tego roku potwierdzili, że spodziewają się pierwszego dziecka.



W listopadzie 2017 r. Marina wydała swoją drugą płytę - "On My Way".