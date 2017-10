Marilyn Manson w szpitalu. Odwołał dziewięć koncertów

Marilyn Manson, który trafił do szpitala po tym, jak w trakcie koncertu spadł na niego element scenografii, zdecydował się odwołać swoje najbliższe koncerty.

Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło podczas koncertu Marilyna Mansona w klubie Manhattan Center Hammerstein Ballroom w Nowym Jorku.

W trakcie wykonywania utworu "Sweet Dreams" zespołu Eurythmics na wokalistę spadła usytuowana na scenie konstrukcja złożona z dwóch wielkich pistoletów.

Po kilku minutach Mansona wyjęto spod elementu scenografii i przewieziono do szpitala. W wyniku wypadku muzyk odniósł obrażenia nogi.

Z powodu pobytu w szpitalu Marilyn Manson zdecydował się odwołać dziewięć kolejnych koncertów (między 2 października a 14 października).

