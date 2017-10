Marilyn Manson i Johnny Depp w prowokującym teledysku "Say10"

Tylko dla widzów dorosłych - takie oznaczenie ma najnowszy teledysk Marilyn Manson. W "Say10" gościnnie występuje zaprzyjaźniony z wokalistą aktor Johnny Depp.

Johnny Depp i Marilyn Manson w teledysku "Say10" /

Marilyn Manson uznawany jest za jednego z najbardziej charyzmatycznych i kontrowersyjnych showmanów XXI wieku. Pod tym pseudonimem kryje się wokalista Brian Warner, który w 1989 roku wraz ze Scottem Puteskym (Daisy Berkowitz) stworzył zespół początkowo działający pod nazwą Marilyn Manson & the Spooky Kids, a który wkrótce przemianowany został na Marilyn Manson.

Wideo Marilyn Manson ranny po zawaleniu się sceny (STORYFUL/x-news)

Koncerty Amerykanów budzą protesty strażników moralności, którzy obwiniają ich za m.in. rzekomo satanistyczne zachowania.

Zapowiedź dziesiątego albumu "Heaven Upside Down" od wielu miesięcy wzbudzała duże emocje nie tylko wśród fanów zespołu. Przez dłuższy czas data jego premiery utrzymywana była w ścisłej tajemnicy, dając powód do licznych spekulacji, które odbijały się szerokim echem w mediach na całym świecie. Atmosferę oczekiwania dodatkowo podgrzała seria koncertów, jakie Manson dał w pierwszej połowie 2017 roku (zespół był m.in. headlinerem Metal Hammer Festival w katowickim Spodku).

Płyta zawiera dziesięć utworów zarejestrowanych na przełomie 2016/2017 roku w Los Angeles. Zespół zdecydował się na kontynuację współpracy z producentem i kompozytorem filmowym Tylerem Batesem, odpowiedzialnym za produkcję ich poprzedniej płyty - "The Pale Emperor".

Jednak według zapowiedzi Mansona, "Heaven Upside Down" ma być powrotem do mroku i brutalności jego wczesnych albumów "Portrait of an American Family" i "Holy Wood", tekstowo zdominowanym przez motywy przemocy, seksu, polityki i romansu.





Nie inaczej jest w najnowszym teledysku "Say10", w którym z wokalistą wystąpił aktor Johnny Depp (seria "Piraci z Karaibów"). Krwawy klip wyreżyserował Bill Yukich, pracujący przy wcześniejszym singlu "We Know Where You Fucking Live".

"Jestem tu, by być tym, o co oskarżano mnie, że nie jestem. (...) Strzały, które usłyszycie, będą pochodziły z ust przebranych za pistolet. Nie nazywajcie tego sztuką. (...) Muzyką jest moja plugawa krew na waszych twarzach" - napisał Manson na Facebooku.



Clip Marilyn Manson SAY10

