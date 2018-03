Marilyn Manson i Courtney Love tylko dla dorosłych ("Tattooed In Reverse")

Marilyn Manson zaprezentował najnowszy teledysk do singla "Tattooed In Reverse". Klip poprzedza plansza informująca o wulgarnych treściach, niecenzuralnym języku, obrazach seksu i przemocy.

Courtney Love zagrała pielęgniarkę w teledysku Marilyn Mansona /Kevin Winter /Getty Images

Marilyn Manson uznawany jest za jednego z najbardziej charyzmatycznych i kontrowersyjnych showmanów XXI wieku. Pod tym pseudonimem kryje się wokalista Brian Warner, który w 1989 roku wraz ze zmarłym pod koniec października 2017 r. Scottem Puteskym (Daisy Berkowitz) stworzył zespół początkowo działający pod nazwą Marilyn Manson & the Spooky Kids, a który wkrótce przemianowany został na Marilyn Manson.

Wideo Marilyn Manson ranny po zawaleniu się sceny (STORYFUL/x-news)

"Tattooed In Reverse" to trzeci singel promujący wydany w październiku 2017 r. album "Heaven Upside Down".

Wcześniej dziesiątą płytę zapowiadały single "SAY10" i "KILL4ME". W teledyskach do tych nagrań zagrał słynny aktor Johnny Depp.

Jak przed premierą mówił sam Manson, "Heaven Upside Down" ma być powrotem do mroku i brutalności jego wczesnych albumów "Portrait of an American Family" i "Holy Wood", tekstowo zdominowanym przez motywy przemocy, seksu, polityki i romansu.

Do współpracy przy kolejnym mrocznym klipie tym razem wokalista zaprosił Courtney Love, liderkę grupy Hole i wdowę po Kurcie Cobainie z Nirvany. To spore zaskoczenie, bo między Mansonem i Love iskrzyło od końca lat 90., gdy razem występowali na wspólnej trasie.



"Kto pozwolił Courtney Love być moją pielęgniarką. O, cholera. To ja zrobiłem. TATTOOED IN REVERSE" - napisał Manson na Twitterze, publikując fragment klipu.



Teledysk wyreżyserował Bill Yukich, autor wcześniejszych klipów Mansona z nowej płyty. Poza Courtney Love w "Tattooed In Reverse" występują także Lisa Marie Presley i modelka Gloria Taylor.

Clip Marilyn Manson Tattooed In Reverse

Przypomnijmy, że Manson 13 czerwca wystąpi na Torwarze w Warszawie.



U boku Mansona obecnie występuje Tyler Bates (gitara), a towarzyszą im koncertowi muzycy: perkusista Gil Sharone (wcześniej występował w m.in. Dillinger Escape Plan, Puscifer i Fishbone), Paul Wiley (gitara, programowanie) i znany z grup Mars Volta i Racer X basista Juan Alderete.