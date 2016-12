Mariah Carey zwolniła chór bez uprzedzenia. Będzie pozew?

​Przedstawiciele chóru Broadway Inspirational Voices współpracującego z Mariah Carey zagrozili, że pozwą wokalistkę za zerwanie kontraktu na coroczne świąteczne występy pod hasłem "All I Want For Christmas Is You".

Broadway Inspirational Voices to chór od lat współpracujący z Mariah Carey.

Wokaliści chóru tuż przed rozpoczęciem prób do corocznego koncertu w teatrze Beacon Theatre w Nowym Jorku dowiedzieli się, że już nie są zatrudnieni.

Rozmówca plotkarskiej sekcji "Page Six" w gazecie "New York Post" twierdził, że wielu członków chóru "dopasowało swoje zawodowe i prywatne grafiki, żeby wziąć udział w występie".

Prawnik reprezentujący chórzystów wystosował pismo do przedstawicieli Mariah Carey, w którym nazwał zachowanie niedopuszczalnym.

Mariah Carey zagrała w tym roku, w grudniu, dziewięć świątecznych koncertów w Beacon Theatre. Wszystkie były wyprzedane.

Chór Broadway Inspirational Voices został założony w 1994 roku przez Michaela McElroya jako Broadway Gospel Choir. W 1999 roku grupa zmieniła nazwę na obecną.

W trakcie swojej działalności chór zdobył nominację do nagrody Grammy oraz występował z takimi gwiazdami jak wspomniana Mariah Carey, Yeah Yeah Yeahs, Sting, Elton John, Vanessa Williams, Heather Headley czy Billy Porter.