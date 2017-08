Mariah Carey zdradziła, jak dba o struny głosowe

Artyści mają różne sposoby dbania o swój głos. Swoim sekretem z dziennikarką Entertainment Tonight podzieliła się Mariah Carey.

Amerykańska diwa przyznała, że w dbaniu o wokal ważne jest nawadnianie strun głosowych. Mariah Carey szybko dodała, w jaki sposób to robi.

Piosenkarka przyznała, że jej sposobem jest miód, który można również łączyć z szampanem.

Dziennikarka przeprowadzająca wywiad początkowo nie wierzyła w słowa Carey, ale kilka sekund później sama przekonała się o mocy nietypowej mieszanki.

Obecnie Mariah Carey przygotowuje się do trasy koncertowej po Stanach z Lionelem Richiem. Występy zostały przełożony na późniejszy termin ze względu na operację kolana wokalisty.



Wideo