Mariah Carey robi aferę w hostelu. O co chodzi?

Mariah Carey wzięła udział w zabawnej reklamie, w której pokazuje, że ma dystans do swojej osoby.

Mariah Carey ma do siebie dystans /Theo Wargo /Getty Images

O gwiazdorskich kaprysach Mariah Carey krążą już legendy.

Reklama

Właśnie to było dla właścicieli międzynarodowego portalu rezerwacji hostelowej Hostelworld punktem wyjścia do stworzenia reklamy z udziałem amerykańskiej wokalistki.

W spocie Mariah Carey wścieka się, że jej asystent przypadkowo zarezerwował ją w hostelu, zamiast w pięciogwiazdkowym hotelu. Pracownicy, którzy są wielkimi fanami wokalistki, opowiadają o pokojach - w tym czystej i prywatnej sypialni z dobrym oświetleniem. Carey wydaje się zatwierdzać to, co lokal ma do zaoferowania, a następnie dowiaduje się, że na dole jest bar.

Carey dołącza więc do bawiących się tam gości i ubrana w sceniczny strój wykonuje swój przebój "Fantasy".