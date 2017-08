Mariah Carey: Ostre słowa byłego pracownika

Choreograf Anthony Burrell opowiedział o relacjach, jakie łączyły go z Mariah Carey, gdy był jej pracownikiem, a także skrytykował poziom obecnych koncertów wokalistki.

Mariah Carey na początku stycznia zakończyła współpracę ze swoim choreografem i dyrektorem kreatywnym, Anthonym Burrellem. Wokalistka zaprzeczyła, że mężczyzna stracił pracę w związku z wpadką na imprezie sylwestrowej, chociaż wielu komentatorów sprawy nie wierzyło w te zapewnienia.

Przypomnijmy, że piosenkarka była jedną z głównych gwiazd tradycyjnej sylwestrowej imprezy na Times Square w Nowym Jorku. 46-letnia diwa miała problemy z playbackiem, które zaczęły się przy jej przebojach "Emotions" i "We Belong Together".

"Nie mieliśmy próby technicznej do tej piosenki... Pozwólmy publiczności śpiewać" - próbowała ratować sytuację Mariah. Później wokalistka całkiem odpuściła sobie próby śpiewania i jedynie wykonywała układy taneczne ze swoją ekipą.

