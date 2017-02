Maria Niklińska nago w teledysku "Coming Home"

Do sieci trafił teledysk do singla Marii Niklińskiej "Coming Home", który zwiastuje jej drugą płytę o tym samym tytule.

Maria Niklińska zapowiedziała płytę "Coming Home" /VIPHOTO /East News

Teledysk do utworu wyreżyserowała Anna Powierża. Współautorką tekstu i muzyki jest sama Niklińska.

Nagrania singla oraz nowej płyty wokalistki i aktorki odbyły się w Stanach Zjednoczonych.

"Jest paradoksem, że pojechałam na drugi koniec świata, żeby wrócić do domu. Dla mnie dom to jest nie tyle miejsce fizyczne, co symboliczne" - mówiła w Pierwszym Programie Polskiego Radia Niklińska. Artystka dodała również, że singel "Coming Home" jest jedną z ważniejszych piosenek w jej karierze.

Debiutancka płyta Marii Niklińskiej "Maria" ukazała się w maju 2015 roku. Promowały ją single "Na północy", "Ile jeszcze" i "Jeśli tylko chcesz".

Zobacz klip "Coming Home":