Maria Isabel: Jak dziś wygląda zwyciężczyni Eurowizji dla Dzieci z 2004 roku?

W 2004 roku Maria Isabel z piosenką "Antes muerta que sencilla" wygrała Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci. 14 lat później wokalistka nazywana hiszpańską Kim Kardashian, stara się rozwinąć solową karierę.

Maria Isabel w 2004 roku /EuroPics / East News

Maria Isabel dała się poznać szerszej publiczności dzięki swojemu występowi podczas Eurowizji dla Dzieci w 2004 roku w Lillehammer. 9-letnia wtedy Hiszpanka wykonała piosenkę "Antes muerta que sencilla" (I Would Rather Be Dead Than Plain") i wygrała drugą edycję konkursu. Dziewczynka zdobyła 171 punktów, zgarniając maksymalne noty m.in. od Polski, Francji, Chorwacji i Szwecji.



Wideo JUNIOR EUROVISION 2004: MARÍA ISABEL - ANTES MUERTA QUE SENCILLA - SPAIN 🇪🇸

Krótko przed Eurowizją do sprzedaży trafił debiutancki album Isabel pt. "¡No me toques las palmas que me conozco!". Płyta cieszyła się sporą popularnością, pokrywając się w Hiszpanii platyną.

Równie dużym zainteresowaniem cieszyła się kolejna płyta Marii Isabel - "Numero 2". Ta sprzedała się w nakładzie ponad 200 tys. egzemplarzy i pokryła się podwójną platyną.

W pewnym momencie działalności młoda Hiszpanka postanowiła skupić się na edukacji i przerwała muzyczną karierę. Jej reaktywacja nastąpiła w 2015 roku. Wtedy to ukazał się jej album "Yo decido". W 2016 roku wokalistka była jedną z sześciu kandydatek, które zgłosiły chęć występu na Eurowizji. Ostatecznie Isabel zajęła czwarte miejsce, a do Sztokholmu wyjechała Barei.



Wideo María Isabel - La vida sólo es una (Vídeo Oficial)

W 2015 roku Isabel wystąpiła też w "Tu cara me suena", czyli hiszpańskim odpowiedniku programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Tam m.in. zaprezentowała się jako Rihanna.



Wideo María Isabel imita a Rihanna - TCMS4

Popularność artystce przyniósł także artykuł w magazynie "Hola!", w którym to 23-letnią piosenkarkę nazwano hiszpańską Kim Kardashian.

W ostatnim czasie Isabel podpisała kontrakt z Fods Records i pracuje nad kolejnymi piosenkami.



Zdjęcie Maria Isabel / EuroPics/CEN/@mariaisabelamqs / East News