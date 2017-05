Margaret: Zobacz teledysk "What You Do"

2 czerwca do sklepów trafi zapowiadana już przez nas płyta Margaret - "Monkey Business". Poniżej możecie zobaczyć nakręcony z rozmachem klip do singla "What You Do".

Margaret prezentuje nowy teledysk /AKPA

W teledysku Margaret wciela się w postać z komputerowej gry przygodowej.

Clip Margaret What You Do

Klip kręcony był na Cyprze. Reżyserią zajął się ceniony i nagradzany twórca klipów i filmów Konrad Aksinowicz.

Współautorami nagrania są Margaret, Arash Labaf, Robert Uhlmann, Anderz Wrethov i Thomas Karlsson. To ekipa producentów i kompozytorów ze Szwecji, którzy w ostatnim czasie stale współpracują z polską wokalistką.

Przypomnijmy, że ostatnimi singlami Margaret są utwory "Cool Me Down" (walczyła z nim w polskich preselekcjach do Eurowizji 2016) oraz "Elephant". Ponadto w tym roku ukazał się także numer "Blue Vibe" nagrany na potrzeby filmu "Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski". W 2015 roku do sprzedaży trafiła wspólna płyta wokalistki z Mattem Duskiem.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Margaret o Fryderykach i nagrywaniu drugiej płyty TV Interia