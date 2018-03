Margaret w bikini. Wokalistka kusi na Instagramie

Po intensywnej pracy i dojściu do finału Melodifestivalen Margaret zdecydowała zrobić sobie przerwę i odpocząć. W tym celu artystka wyjechała na Teneryfę, gdzie mogła przebrać się w bikini i wylegiwać się na plaży.

Margaret wypoczywa na Teneryfie /Kamil Piklikieiwcz / East News

Margaret wypoczywa po intensywnym czasie, jakim były szwedzkie eliminacje do Eurowizji. Artystka mimo że nie została wybrana na reprezentantkę, to zaszła aż do samego finału. Sukces święcił też jej kawałek "In My Cabana", który zdobył popularność w Szwecji i podbił tamtejszą listę przebojów iTunes.



Wideo Margaret – In My Cabana

Teraz wokalistka bawi się na Teneryfie, nabierając sił. Panująca tam pogoda sprzyja temu, aby zrzucić ubrania i założyć strój kąpielowy. Wokalistka właśnie tak uczyniła i zdecydowała wylegiwać się na plaży.



Na Instagram trafiła fotografia, na której Margaret leży na piasku, mając na sobie cieliste bikini. Jej twarz skrywa się za kurtyną włosów. Zdjęcie piosenkarki na tle oceanu spotkało się z pozytywnym odbiorem fanów.