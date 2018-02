Margaret na Eurowizję w Szwecji: "In My Cabana" z drugą szansą

Polska wokalistka Margaret zakwalifikowała się do koncertu drugiej szansy podczas Melodifestivalen, czyli szwedzkich eliminacji do Eurowizji.

Margaret wystąpi w koncercie drugiej szansy w szwedzkich eliminacjach do Eurowizji AKPA

Melodifestivalen to seria koncertów, które wyłonią szwedzkiego reprezentanta na Eurowizję. 28 uczestników podzielono na cztery półfinały. Z każdego do finału awansuje dwójka najlepszych wybranych głosami publiczności.

Reklama

Z kolei wykonawcy, którzy zajmą trzecie i czwarte miejsca zmierzą się w koncercie ostatniej szansy. W finale (10 marca) wystąpi 12 uczestników, a zwycięzcę wybiorą widzowie oraz międzynarodowe jury.

Drugi półfinał z udziałem Margaret odbył się w sobotę 10 lutego w Göteborgu (każdy koncert jest organizowany w innym mieście). Rywalami Polki byli Samir & Viktor, Ida Redig, Jonas Gardell, Stiko Per Larsson, Mimi Werner i LIAMOO.

Bezpośredni awans do finału wywalczyli Samir & Viktor oraz LIAMOO. Z kolei Margaret i Mimi Werner zakwalifikowały się do koncertu ostatniej szansy, który odbędzie się 3 marca w Kristianstad.

"Dziękuję bardzo. Kocham was" - napisała polska wokalistka na Instagramie, gdzie umieściła filmik pokazujący jej radość z osiągniętego wyniku.

Wokalistka zaprezentowała utwór "In My Cabana", a jej autorami są Anderz Wrethov, Linnea Debb, Arash Labaf, Robert Uhlmann (współtwórcy przeboju Margaret "Cool Me Down", z którym brała udział w polskich preselekcjach do Eurowizji 2016).

Posłuchaj utworu "Cool Me Down" w serwisie Teksciory.pl!

Wideo Margaret – In My Cabana

Sprawdź tekst utworu "In My Cabana" w serwisie Teksciory.pl!

Dorobek płytowy Margaret zamyka album "Monkey Busines" z czerwca 2017 roku.