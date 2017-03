Margaret i "Smerfy" ("Blue Vibes")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk do piosenki "Blue Vibes" w wykonaniu Margaret, która promuje film "Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski".

Margaret zaśpiewała piosenkę do filmu o Smerfach /AKPA

Najnowszy singel Margaret powstał specjalnie na potrzeby animowanego filmu "Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski".

Autorami piosenki "Blue Vibes" są Joakim Buddee, Ingrid Hägglund, Margaret oraz Dimitri Stassos. Utwór został wyprodukowany przez Joakima Buddee, autora największych przebojów Margaret, w tym debiutanckiego "Thank You Very Much".

"Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski" to animowana komedia dla całych rodzin. W wiosce Smerfów wszyscy mają swoje zadania. Co jednak robić ma Smerfetka? Jedyna dziewczyna w całej grupie niebieskich leśnych stworków postanawia wyruszyć na poszukiwanie koleżanek. Podczas wyprawy, w którą wybiera się ze swymi niebieskimi przyjaciółmi, oddala się poza wioskę i gubi w pełnym niebezpieczeństw lesie, a każdy ich krok śledzi Gargamel...

Film na ekrany kin trafi 26 maja.

W oryginalnej wersji językowej Smerfetka mówi głosem Demi Lovato. Z kolei w singlu "I'm a Lady" śpiewa Meghan Trainor.



Clip Margaret BLUE VIBES

