Margaret dla Interii o premierze drugiej płyty

Margaret była jednym z gości ceremonii rozdania tegorocznych Fryderyków. Wokalistka oprócz jej opinii na temat tej nagrody, opowiedziała o swoich planach wydawniczych.

Margaret opowiedziała o nowej płycie /VIPHOTO /East News

Margaret na gali Fryderyki 2017 wręczyła nagrodę w kategorii artysta roku jazz. Przy okazji zdradziła, jak ważnym wyróżnieniem jest to wyróżnienie.

- Każda nagroda jest ważna dla artysty i tak sobie myślę, że to jest bardzo fajny moment, natomiast dla mnie najważniejszą nagrodę jest to, że mam, dla kogo grać - mówiła Interii.



Przy okazji wokalistka zdradziła, kiedy ukaże się jej nowy album.



- 2 czerwca wydaje swój drugi album, płyta nazywa się "Monkey Business". Już niedługo, bo 12 maja wypuszczam kolejny singel. Piosenka nosi tytuł "What You Do" - podsumowała najbliższe plany Margaret.

Przypomnijmy, że ostatnimi singlami Margaret są utwory "Cool Me Down" (walczyła z nim o Eurowizję) oraz "Elephant". W 2015 roku ukazała się wspólna płyta wokalistki z Mattem Duskiem.



