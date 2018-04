Maren Morris jako łowca nagród w teledysku "Rich"

Wschodząca gwiazda country Maren Morris zaprezentowała nowy teledysk do utworu "Rich".

Maren Morris zaprezentowała teledysk do utworu "Rich" /Rachel Murray /Getty Images

Utwór "Rich" to czwarty singel promujący debiutancki album Amerykanki Maren Morris pt. "Hero" z 2016 roku.

W stworzeniu piosenki wokalistce pomagali Jessie Jo Dillon, Laura Veltz i producent busbee.

Teledysk do numeru wyreżyserował TK McKamy, który wcześniej z Morris współpracował przy jej klipie do kawałka "Craving You". "Rich" nakręcony został w Tucson w stanie Arizona, a sama wokalistka zagrała w nim główną rolę (wystąpiła jako łowca nagród).

Maren Morris to 28-letnia wokalistka, która uznawana jest z jedną z najbardziej utalentowanych gwiazd country swojego pokolenia.

Jej debiutancka płyta sprzedała się w nakładzie ponad 270 tys. egzemplarzy, a w 2017 roku Morris zgarnęła nagrodę Grammy w kategorii najlepsze wykonanie country (za utwór "My Church").

Zobacz klip "Rich":