Marcin Miller (Boys) o szalonym sylwestrze: Wynieśliśmy wszystkie meble

Jedną z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów w Katowicach będzie discopolowa grupa Boys.

Marcin Miller (Boys) podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów 2016 w Katowicach /AKPA

Marcin Miller z zespołem już po raz czwarty żegnać będzie rok na sylwestrowej imprezie Polsatu.

Reklama

"Cieszy fakt, że Polsat obdarował nas sporym kredytem zaufania" - mówi lider grupy Boys.

Wokalista przypomina sobie sylwestra, którego nie spędzał w pracy. Była to szczególna impreza - przywitanie XXI wieku.



"Wszystko mamy uwiecznione i bardzo często sięgam po te nagrania, aby przypomnieć sobie i moim bliskim najwspanialszy sylwester, jaki spędziłem z żoną. Postanowiliśmy, że spędzimy go w naszym nowo kupionym domu z przyjaciółmi. Wynieśliśmy z salonu wszystkie meble i została tylko choinka, aby mieć sporo miejsca do zabawy. Pod sufitem było 200 balonów wypełnionych helem" - wspomina Marcin Miller.

Marcin Miller z zespołu Boys kończy 45 lat! 1 18 Marcin Miller swoją przygodę z zespołem Boys rozpoczął na początku lat 90. Autor zdjęcia: Wojciech Traczyk Źródło: East News 18

Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Katowicach wystąpią również m.in. Ewa Farna, Sylwia Grzeszczak, Natalia Szroeder, Michał Wiśniewski i Mesajah, zespoły Enej, Golec uOrkiestra, Piersi, Feel, Sebastian Riedel i Cree, śląskie "dziołchy" z grupy Frele, przedstawiciele muzyki disco polo - Weekend, MIG, Long&Junior, Łobuzy, Piękni i Młodzi, oraz zagraniczne gwiazdy - Álvaro Soler, znany z hitów "Sofia" (ponad 430 mln odsłon), "El Mismo Sol" (ponad 155 mln) i "Libre" z udziałem Moniki Lewczuk (37 mln). Wystąpią również holenderski zespół Vengaboys ("Boom, Boom, Boom, Boom!", "Shalala Lala", "We're Going to Ibiza!") i Danzel (znany z przeboju "Pump It Up").