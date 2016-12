Marc Anthony się rozwodzi

Po dwóch latach małżeństwa Marc Anthony złożył wniosek o rozwód z modelką Shannon De Lima.

To koniec małżeństwa Marca Anthony'ego i Shannon De Limy /Sergi Alexander / Getty Images

Shannon De Lima i Marc Anthony byli małżeństwem od 2014 roku. Już w listopadzie tego roku w mediach pojawiły się informacje, że para jest w separacji.

"Po głębokim rozważeniu, wspólnie i polubownie zdecydowaliśmy zakończyć nasze dwuletnie małżeństwo" - czytamy w oświadczeniu wydanym przez parę przed Bożym Narodzeniem.

Wiadomo też, że Anthony złożył już oficjalny wniosek o rozwód.

Przypomnijmy, że poprzednią żoną Marca Anthony'ego była Jennifer Lopez. Muzycy pobrali się w 2004 roku, a rozstali w 2014. Owocem ich związku są bliźnięta - córeczka Emme Maribel i syn Maximilian "Max" David. Obecnie Anthony jest producentem nadchodzącej płyty Lopez.

W trakcie tegorocznej ceremonii rozdania nagród Latin Grammy Anthony wystąpił razem z Lopez na scenie. Gwiazda wręczyła również swojemu ex nagrodę, a wszystko para przypieczętowała pocałunkiem w usta. Niemal natychmiast zaczęto spekulować, czy to, co stało się na scenie, będzie miało wpływ na małżeństwo Anthony'ego.

Jennifer Lopez i Marc Anthony na scenie Latin Grammy (17 listopada 2016 r.) 1 7 Jennifer Lopez i Marc Anthony na scenie Latin Grammy Autor zdjęcia: Christopher Polk Źródło: Getty Images 7