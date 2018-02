Mandaryna o swoim powrocie: Każdy wiek ma swoje prawa

"To jest ta sama Marta, tylko trochę starsza" - mówi Marta "Mandaryna" Wiśniewska, która zdecydowała się wrócić na scenę po kilkuletniej przerwie.

Mandaryna wróciła na scenę AKPA

"Każdy wiek ma swoje prawa. Uwielbiam tamtą Mandarynę - kolorową, beztroską, której wszystko wychodziło. Patrzę na to z wielkim sentymentem" - mówi Marta Wiśniewska w rozmowie z Wideoportalem.

Wideo Mandaryna wznawia karierę (WideoPortal/x-news)

"Dostałam bardzo dużo propozycji, żeby zagrać w różnych miastach, w różnych klubach, więc gram. A co wydarzy się za chwilę, to czas pokaże" - dodaje była żona Michała Wiśniewskiego.



Przyznała, że przez lata nieobecności w show-biznesie dojrzała i teraz twardo stąpa po ziemi.

Za nami pierwsze koncerty po powrocie - we Wrocławiu (HAH) i Krakowie (Hush Live). W planach są kolejne występy, w tym m.in. w Sopocie (9 czerwca, HAH).

Wideo Mandaryna - Ev'ry night - HAH Wrocław 27.01.2018

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mandaryna kończy karierę muzyczną Newseria Lifestyle

Marta Wiśniewska jako wokalistka zadebiutowała w 2004 roku. Rok później podczas festiwalu w Sopocie doszło do skandalu. Jej występ zakończył się kompromitacją i wygwizdaniem przez część publiczności. Wówczas też do sieci trafiło nagranie z koncertu, na którym słychać strasznie fałszującą wokalistkę, wspomagającą się playbackiem.

- Najgorszy moment miałam właśnie po tym Sopocie, gdy tak strasznie bałam się wychodzić na scenę, że po prostu trzy razy żegnałam się, pięć razy lewą ręką, sześć razy plułam do tyłu (śmiech), żeby po prostu wyjść i umieć unieść to wszystko, co czują ci ludzie stojący pod sceną - wspominała po latach w rozmowie z Interią.

W sumie Mandaryna w trakcie swojej kariery wydała trzy albumy, ostatni z nich - "AOX" - w 2009 roku. Na początku 2013 r. wypuściła jeszcze teledysk do singla "Bring The Beat". Miała to być zapowiedź czwartego albumu wokalistki pod roboczym tytułem "Sugar Sugar", płyta jednak nigdy się nie ukazała.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mandaryna Bring the Beat

Debiut "Mandaryna.com" uzyskał status złotej płyty za sprzedaż ponad 35 tys. egzemplarzy. Z tego albumu pochodzi taneczny cover rockowej grupy Whitesnake - "Here I Go Again".

Wideo Mandaryna - Here I Go Again

Na drugiej płycie "Mandarynkowy sen" (2005) znalazł się przebój "Ev'ry Night", z którym wokalistka zajęła 2. miejsce w półfinale Konkursu Sopot Festival 2005 o Bursztynowego Słowika.

Clip Mandaryna Ev'ry Night

Tym razem Mandaryna również sięgnęła po przeróbki - na drugiego singla trafił utwór "You Give Love a Bad Name" (w oryginale Bon Jovi). Wokalistka nagrała także swoje wersje "Windą do nieba" 2 plus 1 i "A Spaceman Came Travelling" Chrisa de Burgh.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mandaryna You Give Love A Bad Name

