"Mamma Mia! Here We Go Again": Posłuchaj "Waterloo" w wykonaniu Lily James i Hugh Skinnera

Poznaliśmy kolejny utwór promujący kontynuację filmowego przeboju "Mamma Mia!". Poniżej możecie posłuchać nowej wersji piosenki "Waterloo", z którą grupa ABBA w 1974 r. wygrała Eurowizję.

Lily James zagrała młodą Donnę w kontynuacji "Mamma Mia!" /Tim P. Whitby /Getty Images

"Mamma Mia!", musical oparty na przebojach z repertuaru szwedzkiej grupy Abba, najpierw powstał z myślą o teatrze. Po raz pierwszy został wystawiony w Prince Edward Theatre na londyńskim West Endzie. Autorami sztuki są Catherine Johnson (scenariusz i dialogi) oraz Bjorn Ulvaeus i Benny Andersson (piosenki).

Ekranizacja "Mamma Mia!" weszła do kin w 2008 r. Sequel ujrzy światło dzienne 10 lat po premierze pierwszej części (w polskich kinach pojawi się 27 lipca).

Pierwsza część "Mamma Mia!" to najbardziej dochodowy filmowy musical wszech czasów. Soundtrack sprzedał się w ilości 7,7 mln egzemplarzy na całym świecie, a w serwisach cyfrowych zanotował 406 mln streamów.

Kontynuacja musicalu nosi tytuł "Mamma Mia! Here We Go Again".

Wideo Mamma Mia! Here We Go Again - "When I Kissed the Teacher” (Lyric Video)

Jeszcze przed premierą filmu, 13 lipca do sklepów trafi soundtrack do "Mamma Mia! Here We Go Again".

"Waterloo" to drugi po "When I Kissed The Teacher" singel promujący ścieżkę dźwiękową. Utwór "Waterloo" śpiewają Lily James (w filmie gra młodą Donnę, bohaterkę Meryl Streep) oraz Hugh Skinner (młody Harry, bohater Colina Firtha).

Posłuchaj "Waterloo" w wykonaniu Lily James i Hugh Skinnera!

Sequel skupi się na przeszłości Donny, granej w pierwszej części przez Meryl Streep. W jej młodszą wersję wcieli się Lily James. Bez obawy, w sequelu powróci większość aktorów znanych z pierwszej odsłony, wśród nich wspomniana Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth i Stellan Skarsgard. Wśród nowych twarzy, poza Lily James - uwaga, uwaga - Cher. Będzie ona matką Donny.



Do obsady dołączyli także Alexa Davies, Josh Dylan, Andy Garcia, Jeremy Irvine, Hugh Skinner oraz Jessica Keenan Wynn.

Przypomnijmy, że pierwsza część musicalu opowiada historię dwudziestoletniej Sophie, która przygotowuje się do swojego ślubu. Córka Amerykanki Donny, prowadzącej niewielki hotel na jednej z greckich wysp, marzy, by do ołtarza poprowadził ją ojciec, którego nigdy nie poznała. Wertując pamiętnik swojej matki w poszukiwaniu wskazówek, Sophie odnajduje nazwiska trzech mężczyzn, którzy spotykali się z jej matką - jej ojcem może być Amerykanin, Brytyjczyk lub Szwed. Zaproszenia na ślub, podpisując je imieniem swojej matki, wysyła do wszystkich trzech.

Kariera szwedzkiego zespołu rozpędziła się w 1974 roku, kiedy to grupa wygrała Eurowizję z piosenką "Waterloo". Formacja sprzedała ponad 380 mln płyt na całym świecie (niektóre źródła podają nawet ponad 500 mln), a w 1982 roku zespół rozpadł się, choć nigdy oficjalnie tego nie ogłoszono. W wywiadach członkowie Abby nazywali to przerwą w karierze, a po latach uznali, że chcą, aby ludzie zapamiętali ich jako artystów młodych i pełnych energii.

Pod koniec kwietnia fanów Abby zelektryzowała wiadomość o powrocie grupy. "Pomyśleliśmy, że po latach fajnie byłoby znów połączyć siły i wejść do studia nagraniowego" - napisali muzycy na Instagramie.

Jak podali, stworzyli już dwie nowe piosenki. Jedną z nich, zatytułowaną "I Still Have Faith In You", mamy usłyszeć w grudniu. Będzie to pierwszy od 35 lat nagrany przez nich materiał.

"To było niezwykle radosne doświadczenie!" - wspominają prace nad utworami członkowie ABBY.

Po raz ostatni Agnetha Faltskog i Bjorn Ulvaeus oraz Benny Andersson i Anni-Frid (Frida) Lyngstad zaśpiewali razem w szwedzkiej telewizji w 1986 r., by oddać hołd swojemu menedżerowi Stigowi Andersonowi.

W czerwcu 2016 r. na prywatnej imprezie z okazji 50-lecia przyjaźni Ulvaeusa i Andersona pojawiły się ich koleżanki z zespołu - Faltskog (była żona Ulvaeusa) i Frida (była żona Anderssona). Razem wykonali tylko jeden utwór - "The Way Old Friends Do", który pochodzi z wydanej w 1980 r. płyty "Super Trouper".

Jesienią 2016 r. ogłoszono, że członkowie grupy po latach ponownie połączyli siły, by razem z byłym menedżerem Spice Girls Simonem Fullerem przygotować "przełomowe przedsięwzięcie", łączące technologię cyfrową i VR (wirtualna rzeczywistość). Wspomniany Fuller stał za imponującą karierą Spice Girls, a także jest twórcą telewizyjnego formatu "Idol". Jako menedżer współpracował z m.in. Amy Winehouse, Kelly Clarkson, Annie Lennox, Stevenem Tylerem (Aerosmith). W 2014 r. jego fortunę wyceniano na ponad 375 mln funtów.

W ubiegłym roku Benny Andersson oficjalnie ogłosił, że ABBA pracuje nad powrotem na scenę w formie cyfrowych awatarów, czyli hologramów.

Hologramy Abby mają być wspierane na scenie przez prawdziwy zespół. W planach jest wykorzystanie wokalnych ścieżek z australijskiej trasy zespołu z 1977 r.