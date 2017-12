​"Mamma Mia 2" w lipcu 2018 roku

Fani kultowego musicalu "Mamma Mia!" mogą być w siódmym niebie. Zakończyły się zdjęcia do drugiej części filmu, co więcej, do sieci trafił zwiastun sequela. "Mamma Mia 2" pojawi się na ekranach kin 20 lipca 2018 roku.

Lily James dołączyła do obsady drugiej części "Mamma Mia!" /Kevin Winter /Getty Images

Kontynuacja musicalu "Mamma Mia!" nosi podtytuł "Here we go again!". Sequel skupi się na przeszłości Donny, granej w pierwszej części przez Meryl Streep. W jej młodszą wersję wcieli się Lily James. Bez obawy, w sequelu powróci większość aktorów znanych z pierwszej odsłony, wśród nich wspomniana Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth i Stellan Skarsgard. Wśród nowych twarzy, poza Lily James - uwaga, uwaga - Cher. Będzie ona matką Donny.

Przypomnijmy, że pierwsza część musicalu opowiada historię dwudziestoletniej Sophie, która przygotowuje się do swojego ślubu. Córka Amerykanki Donny, prowadzącej niewielki hotel na jednej z greckich wysp, marzy, by do ołtarza poprowadził ją ojciec, którego nigdy nie poznała. Wertując pamiętnik swojej matki w poszukiwaniu wskazówek, Sophie odnajduje nazwiska trzech mężczyzn, którzy spotykali się z jej matką - jej ojcem może być Amerykanin, Brytyjczyk lub Szwed. Zaproszenia na ślub, podpisując je imieniem swojej matki, wysyła do wszystkich trzech.

"Mamma Mia!", musical oparty na przebojach z repertuaru szwedzkiej grupy Abba, najpierw powstał z myślą o teatrze. Po raz pierwszy został wystawiony w Prince Edward Theatre na londyńskim West Endzie. Autorami sztuki są Catherine Johnson (scenariusz i dialogi) oraz Bjorn Ulvaeus i Benny Andersson (piosenki).

Ekranizacja "Mamma Mia!" weszła do kin w 2008 r. Sequel ujrzy światło dzienne 10 lat po premierze pierwszej części - wejdzie do kin 20 lipca 2018 roku.