Mała Czarna i "Szalona dziewczyna"

Poniżej możecie zobaczyć debiutancki teledysk "Szalona dziewczyna" discopolowej wokalistki ukrywającej się pod pseudonimem Mała Czarna.

Mała Czarna w teledysku "Szalona dziewczyna" /

"Mała Czarna ma egzotyczne pochodzenie i bardzo ognisty temperament. Jej piosenki są wesołe i z przymrużeniem oka. Dają dużą dawkę pozytywnej energii, bo przecież właśnie o to chodzi w muzyce disco polo" - czytamy w informacji o wokalistce.

Reklama

Na co dzień pracuje ona jako modelka. Na koncie ma także występ w telewizyjnym programie "Hot or Not" (Viva Polska) oraz epizody w serialach (m.in. "Galeria").



"Na spokojnie - nie ma rzeczy nie możliwych. Jaki mam kolejny cel? Robić co najmniej tak dobrą muzykę jak królowa Shazza w latach 90. Tłumy bawiące się przy moich piosenkach - to moje MARZENIE czyli... CEL" - podkreśla Mała Czarna.

Debiutancki teledysk "Szalona dziewczyna" został przychylnie przyjęty przez fanów disco polo. W ciągu niespełna dwóch tygodni zanotował ponad 54 tys. odsłon.



Wideo Mała Czarna - Szalona Dziewczyna (Official Video) Disco Polo 2017