Major Lazer na pustyni. Zobacz klip "Sua Cara"

W sieci pojawił się nowy klip Major Lazer, nakręcony do utworu "Sua Clara". W ciągu dwóch dni teledysk zdobył ponad 25 milionów wyświetleń.

Major Lazer nagrali nowy teledysk /Rachel Murray /Getty Images

Reżyserem klipu "Sua Cara" został Bruno Ilogti. Całość nakręcona została w czerwcu na Saharze.

Gościnnie w utworze pojawia się brazylijska gwiazda pop Anittta oraz Pabllo Vittar, brazylijski wokalisty i draq queen.

Utwór "Sua Cara", nagrany w języku portugalskim, promuje EP-kę Major Lazer "Know No Better", która ukazała się 1 czerwca 2017 roku. Skład zaprosił do współpracy nad materiałem m.in. Travisa Scotta, Camillę Cabello, Quavo z tria Migos, Seana Paula i wielu innych artystów.

Zobacz klip "Sua Cara":