Magda Narożna (Piękni i Młodzi): Zapadł wyrok o pobicie

Prawie dwa lata po zdarzeniu zapadł wyrok w sprawie "naruszenia nietykalności" Magdy Narożnej. Wokalistka discopolowej grupy Piękni i Młodzi w sądzie wywalczyła przeprosiny od pracownika jednego z klubów, w którym grała z zespołem koncert.

Magda Narożna (Piękni i Młodzi) poinformowała o korzystnym dla siebie wyroku AKPA

Do zdarzenia miało dojść w wielkanocny poniedziałek (28 marca 2016 r.) w klubie Scorpio we wsi Wnory-Wiechy (woj. podlaskie). Magda Narożna z grupy Piękni i Młodzi opisała całą sytuację w długim poście na Facebooku z prośbą o udostępnianie.

Wokalistka twierdziła, że gdy próbowała rozliczyć się po koncercie, została uderzona w twarz przez "pana Bogusława". Mężczyzna miał ją także obrzucić wulgaryzmami i wyrzucić z pomieszczenia.

Narożna postanowiła, że zgłosi sprawę do prokuratury. Ostateczne - po apelacji mężczyzny - sąd wydał korzystny dla niej wyrok nakazujący sprawcy przeprosiny.



"Żaden człowiek nie zasługuje na takie traktowanie. Nie chodzi nawet o to, że jestem wokalistką i gram w zespole. Jestem przede wszystkim kobietą. Żadna z nas nie powinna być tak potraktowana przez mężczyznę" - komentowała wzburzona w "Fakcie".

"Dziękuje wszystkim za wsparcie, zawsze byłam zdania, że prawda zwycięży i trzeba walczyć o swoje prawa!" - informuje po wyroku Magda Narożna.





Przeprosiny zostały opublikowane na forum strony Poranny.pl.



"Wyrażam ubolewanie i przepraszam Magdalenę Narożną za to, że w nocy z 28 na 29 marca 2016 roku, po koncercie zespołu "Piękni i Młodzi" w klubie Skorpio we Wnorach-Wiechach, naruszyłem jej nietykalność, a następnie używając słów wulgarnych wypchnąłem ją z zaplecza klubu oraz zamieściłem na stronie "Kuriera Porannego" oświadczenie o przebiegu powyższego zdarzenia, czym naruszyłem jej godność, cześć i wizerunek w środowisku muzycznym" - napisał Bogusław Kowalski.

Piękni i Młodzi to jedna z największych gwiazd sceny disco polo. Szersza publiczność usłyszała o grupie z Łomży (oprócz Magdy występują w zespole także jej mąż Dawid oraz Daniel Wilczewski) za sprawą "Must Be The Music" - w siódmej edycji muzycznego programu Polsatu doszli aż do finału. W 2016 r. zgłosili się do krajowych preselekcji do Konkursu Eurowizji, ale ich piosenka "Na serca dnie" nie zdobyła uznania komisji.

Największym przebojem grupy jest "Ona jest taka cudowna" (ponad 61 mln odtworzeń). Inne klipy (m.in. "Kocham się w tobie", "Tak już bez ciebie", "Niewiara", "Chciałabym spać z tobą") mają po kilkanaście-kilkadziesiąt mln odsłon.

