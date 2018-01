Madonna: Sylwester z 94-letnią śpiewaczką

Madonna spędziła sylwestra i Nowy Rok w towarzystwie swojej nowej przyjaciółki - 94-letniej Celeste Rodrigues. Sędziwa Portugalka jest śpiewaczką fado i siostrą zmarłej w 1999 r. królowej tego gatunku - Amalii Rodrigues.

Madonna spędziła sylwestra w Nowym Jorku /fot. Mike Coppola /Getty Images

Amerykańska artystka zafundowała Portugalce podróż do USA, gdzie obie wspólnie powitały Nowy Rok. Przyjęcie odbyło się w nowojorskiej rezydencji Madonny.

"To będzie najlepszy rok! Wiem o tym, bo potargałam sukienkę podczas tańca" - napisała wokalistka pod jednym z filmików na Instagramie.



Na powitanie roku do swojego domu Madonna zaprosiła także kilku innych muzyków, wśród których znaleźli się m.in. artyści z Gwinei-Bissau, Brazylii i Mozambiku.

"Cieszę się, że mogłem przedstawić Madonnie wszystkie te osoby, wywodzące się z krajów, w których mówi się językiem portugalskim. Razem posiadają one w sobie niezwykle dużą różnorodność muzyczną" - powiedział portugalski muzyk Dino D'Santiago.

Madonna nie tylko przyjaźni się z siostrą legendarnej Amalii Rodrigues, ale również wspólnie z nią koncertuje. Jeden z występów artystek miał miejsce w grudniu ub.r. w lizbońskiej restauracji Mesa de Frades, gdzie dla wąskiego grona publiczności zaśpiewały one m.in. utwór Elvisa Presleya "Can't Help Falling in Love", a także piosenkę Cesarii Evory "Petit Pays". Piosenkarkom podczas występu towarzyszył gitarzysta Tumiko.

Wideo Madonna canta com Amália Rodrigues (irmã)

W grudniu 2017 r. Madonna po kilku miesiącach poszukiwań znalazła miejsce, w którym na stałe zamieszka w Lizbonie. Królowa Popu zdecydowała się na Palacio Ramalhete przy ulicy Janelas Verdes.

Pałac, w którym zamieszka artystka należy do hotelowej firmy Atmosphere Hospitality Group i dotychczas był wynajmowany turystom odwiedzającym stolicę Portugalii. Przeprowadzkę do wybudowanego w XVII w. obiektu piosenkarka rozpocznie w styczniu.

W listopadzie Madonna otrzymała specjalną portugalską wizę, kończąc swoją batalię z miejscową biurokracją. Dokument został wydany artystce z puli przewidzianej w prawie Portugalii dla osób, które poprzez swoją działalność przyczyniają się do promocji tego iberyjskiego kraju.