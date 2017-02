Madonna adoptuje bliźniaczki z Malawi?

Amerykańska wokalistka Madonna otrzymała zgodę na adopcję pochodzących z Malawi bliźniaczek - Esther i Stelli.

Madonna z synem Davidem podczas ceremonii Grammy w 2014 roku /Jason Merritt / Getty Images

Rzecznik sądu w Malawi, Mlenga Mvula, poinformował, że 58-letnia Madonna otrzymała zgodę od na adopcję kolejnej dwójki dzieci. Wokalistka była wraz ze swoimi prawnikami obecna podczas rozprawy w Lilongwe, stolicy Malawi.

Reklama

Żaden z przedstawicieli Madonny nie potwierdził jeszcze tych informacji. W styczniu amerykańska gwiazda, która odwiedziła wówczas Malawi, zaprzeczyła w oświadczeniu, że jest zainteresowana adopcją kolejnych dzieci z tego kraju. Jak zapewniała, jej wizyta miała charakter charytatywny.

Mimo to pod koniec stycznia rzecznik rządu Malawi podał do wiadomości mediów, że do sądu spłynął wniosek Madonny o adopcję 4-letnich sióstr, Esther i Stelli.

Madonna jest matką biologiczną Lourdes i Rocco, będących owocem jej poprzednich związków. Wokalistka ponadto adoptowała pochodzących z Malawi Davida oraz Mercy.