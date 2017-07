Maciej Maleńczuk spod Pałacu Prezydenckiego ("Fajnie")

Zobaczcie występ Macieja Maleńczuka z demonstracji "3 x veto", która odbyła się w poniedziałek (24 lipca) przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Maciej Maleńczuk podczas protestu przed Pałacem Prezydenckim /fot. Adam Jankowski /Reporter

Od kilku dni na ulicach polskich miast trwają protesty związane z ustawami zmieniającymi polskie sądownictwo. W poniedziałek przed południem (24 lipca) prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że zawetuje dwie z trzech ustaw: o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa (podpisał ustawę o ustroju sądów powszechnych).

W akcję "3 x veto" zaangażowali się m.in. przedstawiciele środowisk kultury - list otwarty do Andrzeja Dudy podpisali m.in. muzycy Natalia Fiedorczuk, Maria Peszek, Grzegorz Turnau, Magda Umer, Zbigniew Preisner, Michał Urbaniak i Piotr Rogucki.

Podczas demonstracji protestujący często śpiewali wykonywany w oryginale przez grupę Chłopcy z Placu Broni przebój "Kocham wolność". W Warszawie z tym utworem wystąpił zespół Golden Life.

Przed Pałacem Prezydenckim w poniedziałek spotkali się protestujący bez udziału politycznych liderów przy mikrofonie.



"Przypominamy, że obowiązuje formuła NO LOGO i nie dopuszczamy do mikrofonu partyjnych liderów. Protestujemy my - Warszawiacy, Warszawianki, zwykłe Polki i zwykli Polacy" - czytamy w opisie facebookowego wydarzenia, do którego zapisało się ponad 12 tys. internautów.

Swój utwór "Fajnie" z września 2016 r. opowiadający o "dobrej zmianie" zaprezentował Maciej Maleńczuk.

Podczas części artystycznej pod hasłem "muzyka dla demokracji" doszło do małego zgrzytu: organizatorzy przerwali występ Tymona Tymańskiego (w związku z tym nie wystąpił też Robert Brylewski z Brygady Kryzys i Izraela).