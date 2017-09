Maciej Maleńczuk śpiewa Wojciecha Młynarskiego (nowa płyta)

"To album zdecydowanie na dzisiejsze czasy" - mówi Maciej Maleńczuk, którego płyta "Maleńczuk gra Młynarskiego" ukaże się 13 października.

Maciej Maleńczuk na okładce płyty z piosenkami Wojciecha Młynarskiego /

Na płycie znalazło się 12 utworów zmarłego w marcu Wojciecha Młynarskiego.



Maciej Maleńczuk wybrał teksty Młynarskiego głównie według klucza politycznego, chociaż nie tylko, bo znajdziemy tu także utwory o charakterze bardziej uniwersalnym, czy wręcz nostalgicznym, jak "Jeszcze w zielone gramy", "Absolutnie" i "Żniwna dziewczyna". W tej ostatniej, będącej pierwszym singlem, słyszymy wokalizę Elżbiety Towarnickiej, sopranistki znanej między innymi ze ścieżek dźwiękowych Zbigniewa Preisnera do filmów Krzysztofa Kieślowskiego.

Praca nad płytą zakończyła się cztery dni przed śmiercią Młynarskiego, który z powodów zdrowotnych nie mógł spotkać się z Maleńczukiem, by cały projekt przedyskutować. Za to zielone światło dał płycie syn artysty, perkusista Jan Młynarski.

Oto szczegóły płyty "Maleńczuk gra Młynarskiego":

1. "Mam zaśpiewać coś o cyrku"

2. "Absolutnie"

3. "Maraton Sopot - Puck"

4. "Żniwna dziewczyna"

5. "Nowa jElita"

6. "Co by tu jeszcze"

7. "Szajba"

8. "Jeszcze w zielone gramy"

9. "W co się bawić"

10. "Tupnął książę"

11. "Ballada o dwóch koniach"

12. "Ballada o szewcu Dratewce".