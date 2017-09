Machine Head: Nowy album "Catharsis" gotowy

"Catharsis" - tak brzmieć będzie tytuł nowej płyty Machine Head.

Machine Head przed premierą /fot. Travis Shinn /

Dziewiąty album formacji z Kalifornii nagrano w rodzimym studiu Sharkbite w Oakland, gdzie za konsoletą zasiadł producent Zack Ohren (Fallujah, All Shall Perish).



Data premiery następcy płyty "Bloodstone & Diamonds" (2014 r.) nie została jeszcze ujawniona.

Wiadomo jednak, iż "Catharsis" ukaże się najprawdopodobniej w styczniu 2018 roku. Album wyda niemiecka Nuclear Blast Records.



Przypomnijmy, że w połowie 2016 roku Machine Head wydali singel "Is There Anybody Out There?". Możecie go posłuchać poniżej: