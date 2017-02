Mac DeMarco chwali Finna Wolfharda ze "Stranger Things"

Finn Wolfhard to 14-letni aktor serialu "Stranger Things", którego pierwszy sezon robi furorę na całym świecie. Chłopiec opublikował swoją wersję utworu Maca DeMarco. Jak ocenił ją sam autor?

Finn Wolfhard zdobył popularność dzięki roli w serialu "Stranger Things". Jak się okazuje, aktorstwo to nie jedyna pasja 14-latka. Chłopiec prezentuje w internecie swoje muzyczne umiejętności. W sieci pojawił się m.in. fragment nagrania, w którym chłopiec gra na gitarze utwór "Lithium" z dorobku Nirvany.

Na swój warsztat Finn postanowił wziąć również utwór "Salad Days" z repertuaru Maca DeMarco. Jego wersja piosenki przypadła do gustu autorowi.

"Podobało mi się i pomyślałem, że jest świetne. Pisałem z nim trochę i jest naprawdę miłym kolesiem. Podoba mi się też serial. On jest taki młody" - mówił DeMarco w rozmowie z magazynem Pitchfork.

Zobacz "Salad Days" w wersji Finna Wolfharda:



5 maja na półki sklepowe trafi trzeci album Mac DeMarco "This Old Dog". Będzie to następca dobrze przyjętego albumu "Salad Days" z 2014 roku. "My Old Man" oraz "This Old Dog" to dwa pierwsze zwiastuny tego wydawnictwa.

Artysta przeprowadził się z Queens do Los Angeles. Do Kalifornii przyjechał z gotowymi demówkami , które powstały jeszcze w Nowym Jorku. Tym niemniej zebranie kompozycji w jedną całość zajęło Macowi tym razem trochę czasu.

"W większości utworów usłyszymy dźwięki gitary akustycznej, syntezatora i perkusji. W jednej gitarę elektroniczną. Jest to dla mnie nowość" - mówi Mac DeMarco.

Tracklista płyty "This Old Dog":

1. "My Old Man"

2. "This Old Dog"

3. "Baby You’re Out"

4. "For the First Time"

5. "One Another"

6. "Still Beating"

7. "Sister"

8. "Dreams From Yesterday"

9. "A Wolf Who Wears Sheeps Clothes"

10. "One More Love Song"

11. "On the Level"

12. "Moonlight on the River"

13. "Watching Him Fade Away".

