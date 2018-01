​Mabel z nowym singlem "Fine Line"

Mabel rozpoczyna 2018 rok przebojowo. Do współpracy przy nowym singlu "Fine Line" artystka ponownie nawiązała współpracę z Not3s - raperem nominowanym do BBC Sound of 2018.

O Mabel będzie wkrótce głośno? /materiały prasowe

"Fine Line" to następca singla "Finders Keepers", który spędził pięć tygodni w TOP10 w Wielkiej Brytanii. Jego autorka, 21-letnia Mabel, została ostatnio nominowana do prestiżowej nagrody BRITS Critics' Choice Award i Mobo Awards.

Reklama

Córka samej Neneh Cherry i producenta Massive Attack Camerona McVey, zwyczajnie nie mogłaby uciec od swojego muzycznego przeznaczenia. Wychowana praktycznie w trasie koncertowej Mabel od piątego roku życia uczyła się gry na pianinie, w wolnych chwilach opracowując z siostrą układy choreograficzne.

Mabel jak każda nastolatka przeszła też swój okres buntu, kiedy na złość rodzicom, z muzyką nie chciała mieć nic wspólnego. Na szczęście dla obecnych fanów Mabel, jej niechęć do muzyki była przejściowa. Artystka wkrótce zdecydowała się na studiowanie produkcji muzycznej w Sztokholmie, w tajemnicy przed rodzicami tworząc swoje pierwsze kompozycje.

Jej pierwszy singel "Know Me Better", w którym mieszają się wpływy Lauryn Hill i Jhené Aiko szybko znalazł rzesze odbiorców błyskawicznie docierając do 1. miejsca na Hype Machine i top 10 na Spotify.