"Łysa" Kasia Popowska i "Tyle tu mam": Chcecie wariatkę? To ją macie

Występująca w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" Kasia Popowska przeszła zaskakującą metamorfozę - w teledysku "Tyle tu mam" pojawia się bez włosów na głowie.

"Łysa" Kasia Popowska w teledysku "Tyle tu mam" /materiały promocyjne

W programie "Twoja twarz brzmi znajomo" uczestnicy (wokaliści i aktorzy) wcielają się w gwiazdy muzyki, starając się jak najbardziej odwzorować nie tylko głos, ale także wygląd i zachowanie postaci. W siódmej edycji występują aktorka Joanna Jabłczyńska, wokalistki Monika Borzym i Kasia Popowska, aktorka teatralna Zofia Nowakowska, aktor Krzysztof Kwiatkowski, gwiazdor disco polo Paweł Jasionowski (Masters), aktor i wokalista, Sławomir Zapała oraz aktor Jakub Świderski.

Zmagania uczestników show ocenia jury w składzie: mezzosporanistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski, Katarzyna Skrzynecka i Bartek Kasprzykowski.

Główną faworytką do zwycięstwa jest Kasia Popowska, która w klasyfikacji generalnej prowadzi z dorobkiem 221 pkt. Za nią są Joanna Jabłczyńska (207 pkt.) oraz Paweł Jasionowski i Monika Borzym (po 194 pkt.).

W najnowszym teledysku "Tyle tu mam" Kasia Popowska zaskakuje zmianą wizerunku - w klipie pokazuje się bez włosów, choć trudno się nabrać na to, że wokalistka ogoliła głowę na łyso.

"'Tyle tu mam' to hymn dla tych, którzy w swoim życiu z pozoru mają wszystko, ale w środku rozpala ich gniew, że świat, w którym żyją to mydlana bańka i żyją na pół gwizdka. Wiem, że to powszechny problem, ale ludzie nie mówią o tym otwarcie... Zwierzając się z tego, nie raz usłyszałam, że jestem wariatką. Chcecie wariatkę? To ją macie. Stworzyliście właśnie scenariusz mojego najnowszego klipu" - opowiada Kasia Popowska.

"Są dwie opcje! 26 KWIETNIA jedni klikną replay, a drudzy się obrażą. Ale trudno. Tak czuję i teraz czekam na Wasze odczucia! Obraz nakręcili najlepsi wariaci jakich poznałam ze Stykky Media, scenariusz jest szalony..." - napisała na swoim Facebooku wokalistka.

Piosenka "Tyle tu mam" to drugi singel z wydanej na początku roku płyty "Dryfy".

Kasia Popowska w kwietniu 2007 roku założyła kanał YouTube i śladem zachodniej mody rozpoczęła falę "me singing", śpiewając covery najbardziej znanych artystów do kamery. Jej nagrania w szybkim tempie zdobyły dużą oglądalność (ponad 12 milionów odsłon oraz 35 tys. subskrybentów z Polski i zza granicy). Wtedy wzięła udział w 2. edycji programu "Mam talent". Gdy odpadła z programu, pojawiło się wiele protestów ze strony widzów, a sam reżyser telewizyjnego show niemal złamał regulamin pod wpływem napływających petycji.

W roku 2014 Popowska wydała debiutancki singel "Przyjdzie taki dzień", który dotarł na szczyt list przebojów. Drugi singel zatytułowany "Tlen", wykorzystany został w zwiastunie serialu "Lekarze", a kolejny "Lecę tam" - w czołówce serialu "Przyjaciółki". We wrześniu tego samego roku ukazał się pierwszy album wokalistki, zatytułowany "Tlen". W połowie 2015 do sprzedaży trafiła dwupłytowa reedycja debiutu, pod tytułem "Tlen - Kolor i maj". Wydawnictwo zawierało dodatkowo cztery premierowe utwory, angielskie wersje przebojów wokalistki: "Przyjdzie taki dzień" oraz "Lecę tam", a także remiks utworu "Lecę tam".

