Lykke Li zapowiada nowy album "So Sexy So Sad"

Szwedzka wokalistka Lykke Li zapowiedziała powrót z czwartym albumem studyjnym o nazwie "So Sexy So Sad". Artystka udostępniła też dwa nowe numery.

Lykke Li ogłosiła powrót z solowym materiałem /Theo Wargo /Getty Images

Najnowsza płyta Li do sprzedaży trafi 8 czerwca. Będzie to powrót Szwedki po czterech latach przerwy od solowego nagrywania. W międzyczasie wokalistka wraz z Andrew Wyattem, Pontusem Winnbergiem i Bjornem Yttingiem założyła projekt Liv.

Oprócz podania szczegółów "So Sexy So Sad" wokalistka udostępniła dwa nowe numery. "Deep End" wyprodukował Jeff Bhasker (współpracował m.in. z Kanye Westem), Malay (producent Zayna) oraz T-Minus (producent Drake’a i Kendricka Lamara). Muzykę do "Hard Rain" stworzył natomiast były członek Vampire Weekend, Rostam Batmanglij.



Wideo Lykke Li - deep end (Audio)

Szwedka ujawniła również tracklistę nadchodzącej płyty. Jedynym gościem na krążku będzie raper Amine.

Przypomnijmy, że pierwszą zapowiedź płyty fani Lykke Li otrzymali już na początku kwietnia. Było nim krótkie nagranie, na którym można było zobaczyć kadry z wokalistką oraz posłuchać fragmentu jej nowej muzyki.



Wideo so sad so sexy

Tracklista "So Sexy So Sad":

1. "Hard Rain"

2. "Deep End"

3. "Two Nights" ft. Amine

4. "Last Piece"

5. "Jaguars in the Air"

6. "Sex Money Feelings Die"

7. "So Sad So Sexy"

8. “Better Alone"

9. "Bad Woman"

10. "Utopia".