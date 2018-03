Lunatic Soul: Między życiem a śmiercią (minialbum "Under The Fragmented Sky")

"Niespodziewane i spontaniczne wydawnictwo" - tak znany z grupy Riverside Mariusz Duda zapowiada minialbum "Under The Fragmented Sky" swojego solowego projektu Lunatic Soul.

"Under The Fragmented Sky" projektu Lunatic Soul ukaże się 25 maja. Płyta będzie suplementem do wydanego w październiku 2017 r. piątego albumu - "Fractured" i zawierać będzie osiem nowych kompozycji, z przewagą utworów instrumentalnych.

"Muzyka na 'Fractured' zainspirowana jest wydarzeniami, jakie miały miejsce w moim życiu w 2016, oraz wszystkim tym, co ostatnio dzieje się wokół nas i sprawia, że zaczynamy odwracać się od siebie i dzielić na jednych i drugich, lepszych i gorszych. To najdłużej nagrywany i najbardziej dopieszczony album w mojej karierze" - komentował przed premierą Mariusz Duda.

Wspomniane wydarzenia to m.in. śmierć ojca muzyka oraz Piotra Grudzińskiego, gitarzysty Riverside.

"To bardzo niespodziewane i spontaniczne wydawnictwo. Początkowo myślałem tylko o wydaniu maksisingla do 'A Thousand Shards of Heaven' z kilkoma dodatkowymi utworami, ale tak ładnie mi się to wszystko rozrastało w studiu, że skończyło się na ponad 36 minutach zupełnie nowych dźwięków. Wyszła z tego naprawdę bardzo interesująca płyta. "UTFS" to muzyczna podróż z bardzo subtelną elektroniką i eksperymentami wokalnymi, niezwykle spójna, i na pewno dużo bliższa klimatom znanym z poprzednich płyt" - opowiada Duda.

"Dzięki 'Under The Fragmented Sky' ostatni czerwony album nabierze pełniejszego wyrazu, a cała dyskografia Lunatic Soul zyska kolejną odsłonę moich muzycznych fascynacji, od początku zawieszonych gdzieś pomiędzy życiem a śmiercią" - dodaje muzyk.

To wydawnictwo będzie swego rodzaju podsumowaniem pierwszego okresu w karierze solowego projektu Mariusza Dudy, który w tym roku kończy 10 lat.

Za okładkę i szatę graficzną odpowiedzialny jest Jarek Kubicki.

