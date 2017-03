Lukasyno z Januszem Laskowskim na projekcie "Steel Banging II"

Kultowy polski wokalista oraz białostocki raper pojawią się na płycie duetu producenckiego, który tworzą Gaca i Kriso. "To będzie rap i białostocki folklor" - zapowiada Lukasyno, który pojawi się we wspólnym utworze z Januszem Laskowskim.

Skład producencki Steel Banging tworzą Gaca i Kriso. W 2015 roku ukazał się ich album "Dwie strony świata". Wydawnictwo składało się z dwóch krążków. Na pierwszym znaleźli się znani polscy raperzy - Peja, Siwers, Ero, Ten Typ Mes, Paluch, Parzel, Kali, Lukasyno i KęKę. Na drugim pojawili się amerykańscy raperzy z ekipy Steel Banging Musick - m.in. Caliboya, Lil Yogi YBE, Lucky 13 i Triste De Nemesis.

Teraz duet zapowiedział nową płytę pt. "Steel Banging II", a na niej usłyszymy duet Lukasyna i Janusza Laskowskiego.

O zaskakującej współpracy poinformowali producenci (pisownia oryginalna):



"A jednak .... Mówili nie możliwe, a tu proszę! Kto poznaje pana po prawej?" - czytamy na Facebooku Steel Banging.



Bardziej wylewnie wspólny utwór skomentował białostocki raper, publikując utwór muzyka pt. "Wybuduję dom":



"Kilkanaście lat temu i kilka tysięcy kilometrów stąd pracowałem jako dekarz. Dachy były strome, a i robota do najlżejszych nie należała. Siadał człowiek po całym dniu na kalenicy, patrzył w dal na zachodzące Słońce, czuł zmęczenie w nogach, ale i dużą satysfakcję...Ta nuta niejednokrotnie dodawała otuchy i sił, gdy odzywała się tęsknota za domem. Zawsze miałem sentyment do utworów pana Janusza, bo to wartościowe teksty i melodia rzewna, ale i znajome strony w teledyskach i na mieście się nieraz go widywało. Tato opowiadał mi, że śp. wujek za młodych lat grywał z panem Januszem na gitarze na górce 'Magdalence'" - napisał raper, dodając, że zwrotka Janusza Laskowskiego jest już ukończona.



Urodzony w Pożarkach Janusz Laskowski to kompozytor, gitarzysta i aranżer. Karierę rozpoczął w latach 60. XX wieku. Występował m.in. w grupach Ananasy i Dacyty.

Szersza publiczność poznała go dzięki pocztówce muzycznej "Przepustka", a prawdziwą sławę Laskowski zdobył dzięki piosenkom "Beata z Albatrosa", "Żółty jesienny liść" i "Kolorowe jarmarki" . Piosenkę z tekstem Ryszarda Ulickiego muzyk wykonał na Festiwalu w Opolu, dzięki czemu zdobył nagrodę publiczności (1977 rok).



Utwór początkowo nie zaskarbił sobie przychylności krytyków. W trakcie Festiwalu w Opolu, Andrzej Wróblewski podczas głosowania przyznał Laskowskiemu zero punktów, co uznano później za skandaliczną decyzję.

W tym samym roku dzięki piosence "Kolorowe jarmarki" Maryla Rodowicz triumfowała na festiwalu w Sopocie.

Z czasem Laskowski tracił na popularności. Ostatnie sukcesy muzyk odnosił w latach 90. wraz z piosenką "Świat nie wierzy łzom", którą można było usłyszeć często m.in. w programie "Disco Relax".



W momencie, kiedy program został zdjęty z anteny, ostatecznie zniknął z niej także Laskowski. Ten jednak nie zakończył kariery. Wciąż koncertuje, również dla Polonii oraz wydaje płyty - według informacji z jego oficjalnego profilu na Facebooku - w 2016 roku ukazał się album "Być razem blisko".

Lukasyno to pochodzący z Białegostoku raper. Znany był m.in. ze składu NON Koneksja. Na swoim koncie ma cztery albumy studyjne, ostatni z nich ukazał się w 2015 roku ("Antybanger").

W 2017 roku raper zaprezentował numer promujący film "Wyklęty" pt. "Pytasz synku".