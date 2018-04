Luis Fonsi: Pięć miliardów wyświetleń "Despacito" na Youtube

Największy przebój minionego roku, czyli "Despacito" Luisa Fonsiego i Daddy Yankee'ego, przebił na Youtube barierę pięciu miliardów wyświetleń.

Kadr z teledysku "Despacito"

Utwór Luisa Fonsiego "Despacito" (z gościnnym udziałem Daddy Yankee'ego) ukazał się w sieci 12 stycznia 2017 r. i szybko zaczął bić kolejne rekordy, stając się największym zeszłego tego roku.



Clip Luis Fonsi Despacito ft. Daddy Yankee

Teledysk w błyskawicznym tempie stał się najczęściej oglądanym materiałem wideo na Youtube, a także przebił barierę trzech miliardów wyświetleń (aby to osiągnąć potrzebował do tego 204 dni). W październiku pękła kolejna bariera. Tym razem "Despacito" dobiło do czterech miliardów wyświetleń (zrobiło to w zaledwie dziewięć miesięcy).



Na początku kwietnia 2018 roku hit pobił kolejny rekord - zdobył pięć miliardów wyświetleń w serwisie.



Przypomnijmy, że "Despacito" to także najczęściej odtwarzany utwór w historii serwisów streamingowych. W dodatku duet Fonsi - Yankee wyrównał rekord listy Billboard należący do Mariah Carey i Boyz II Man ("One Sweet Day"). Ich piosenka przez 16 kolejnych tygodni zajmowała pierwsze miejsce w zestawieniu najpopularniejszych utworów w USA.



Wideo Luis Fonsi o niewyobrażalnym sukcesie "Despacito". Jak zmieniło się jego życie?

"'Despacito' pokonało wszystkie bariery językowe, a ja dzięki temu poznałem cały świat i to jest świetne" - mówi pochodzący z Portoryko wokalista w rozmowie z "Dzień dobry Wakacje".



"Nigdy nie przypuszczaliśmy, że stanie się takim zjawiskiem. Są różne rodzaje hitów, ale ten pobił wszelkie rekordy" - opowiadał Fonsi Associated Press.



Przebój latynoskiego duetu na liście najpopularniejszych materiałów na Youtube wyprzedza teledysk Charliego Putha i Wiza Khalify do utworu "See You Again"(3,49 miliarda wyświetleń), który został nagrany na potrzeby filmu "Szybcy i wściekli 7", a także klip rapera Eda Sheerana "Shape of You", który do tej pory zgarnął 3,42 miliarda wyświetleń.



Clip Wiz Khalifa, Charlie Puth See You Again [Furious 7 Soundtrack]

Clip Ed Sheeran Shape of You

