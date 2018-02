Luis Fonsi najbardziej wpływowym muzykiem latynoskim

Znany z wielkiego przeboju "Despacito" Luis Fonsi na gali Latin Awards otrzyma specjalną nagrodę President's Award za swoją działalność charytatywną i twórczość muzyczną.

Luis Fonsi podczas gali Grammy 2018 /Kevin Winter /Getty Images

BMI, jedna z trzech największych amerykańskich organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, uznała, że to właśnie Luis Fonsi jest najbardziej wpływowym latynoskim muzykiem.

Wideo Luis Fonsi zostanie uhonorowany na BMI Latin Awards (Cover Video/x-news)

Reklama

Pochodzący z Portoryko wokalista 20 marca na gali w Beverly Hills odbierze President's Award przyznaną również za jego działalność humanitarną. Autor "Despacito" był mocno zaangażowany w pomoc po huraganie Maria, który jesienią 2017 r. spustoszył Karaiby. Podczas katastrofy śmierć poniosło przynajmniej kilkaset osób (niektóre źródła podają, że liczba ofiar mogła przekroczyć nawet tysiąc).

Koszt zniszczeń oszacowano na ponad 90 miliardów dolarów. Huragan Maria znalazł się na trzecim miejscu w rankingu najbardziej kosztownych huraganów wszech czasów.

"Jego muzyka przekracza granice i wpływa na miliony ludzi na całym świecie. Jego pasja do pisania niezapomnianych piosenek łączy się z olbrzymią działalnością humanitarną" - komplementuje 39-letniego gwiazdora Delia Orjuela, prezydent BMI.



Przypomnijmy, że Luis Fonsi był największą gwiazdą Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem.



Wideo Luis Fonsi - Despacito #SylwesterMarzeń z Dwójką Zakopane 2017/2018

"Despacito" (z gościnnym udziałem Daddy Yankee'ego) ukazał się w sieci 12 stycznia 2017 r. i szybko zaczął bić kolejne rekordy, stając się największym hitem ub. r.

Teledysk w błyskawicznym tempie stał się najczęściej oglądanym materiałem wideo na Youtube, a także przebił barierę trzech miliardów wyświetleń (aby to osiągnąć potrzebował do tego 204 dni). W październiku pękła kolejna bariera. Tym razem "Despacito" dobiło do czterech miliardów wyświetleń (zrobiło to w zaledwie dziewięć miesięcy). Obecnie klip ma już ponad 4,7 mld odsłon.



Przypomnijmy, że Despacito" to także najczęściej odtwarzany utwór w historii serwisów streamingowych. W dodatku duet Fonsi - Yankee wyrównał rekord listy Billboard należący do Mariah Carey i Boyz II Man ("One Sweet Day"). Ich piosenka przez 16 kolejnych tygodni zajmowała pierwsze miejsce w zestawieniu najpopularniejszych utworów w USA.



O fenomenie "Despacito" możecie przeczytać również TUTAJ!

Clip Luis Fonsi Despacito ft. Daddy Yankee

Sprawdź tekst piosenki "Despacito" w serwisie Teksciory.pl

"'Despacito' pokonało wszystkie bariery językowe, a ja dzięki temu poznałem cały świat i to jest świetne" - mówił Fonsi w rozmowie z "Dzień dobry Wakacje".

Wideo "Despacito" podbija świat (Dzień Dobry TVN/x-news)

Na kanale Luisa Fonsiego pojawił się też remiks utworu nagrany razem z Justinem Bieberem, który zdobył ponad 600 milionów wyświetleń. Furorę dzięki teledyskowi zrobiła także występująca w nim Zuleyka Rivera, Miss Universe z 2006 roku.

"Nigdy nie przypuszczaliśmy, że stanie się takim zjawiskiem. Są różne rodzaje hitów, ale ten pobił wszelkie rekordy" - opowiadał Fonsi Associated Press.



Wideo Luis Fonsi o niewyobrażalnym sukcesie "Despacito". Jak zmieniło się jego życie? (Associated Press/x-news)

Do Zakopanego Luis Fonsi przyleciał z najbliższą rodziną - towarzyszyła mu żona, modelka Agueda Lopez (ślub wzięli w 2014 r.). Mają dwójkę dzieci, które także pojawiły się w stolicy Tatr - córkę Mikaelę (ur. grudzień 2011 r.) i syna Rocco (ur. grudzień 2016 r.).