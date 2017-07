Luis Fonsi nagrał nową wersję "Despacito"

Pochodzący z Portoryko wokalista Luis Fonsi zaprezentował nową wersję swojego wielkiego przeboju "Despacito".

Utwór "Despacito" (z gościnnym udziałem Daddy Yankee) ukazał się w sieci 12 stycznia 2017 roku. Od tamtej pory na Youtube został odtworzony ponad 2,79 miliarda razy, co obecnie daje mu trzecie miejsce na liście najpopularniejszych teledysków wszech czasów.



Do pobicia rekordu Wiza Khalify i Charliego Putha ("See You Again" ma ponad 2,95 miliarda wyświetleń) hitowi Luisa Fonsiego brakuje jeszcze niewiele ponad 150 milionów odsłon, jednak już teraz jest oficjalnie najchętniej streamowanym utworem w historii.

Obok oryginalnej wersji "Despacito" dużą popularnością (ponad 443 mln odsłon) cieszy się remiks z gościnnym udziałem Justina Biebera.

Teraz pochodzący z Portoryko wokalista prezentuje nową wersję, w której towarzyszy mu brazylijski gwiazdor muzyki sertanejo - Israel Novaes.

"'Despacito' pokonało wszystkie bariery językowe, a ja dzięki temu poznałem cały świat i to jest świetne" - mówił pochodzący z Portoryko wokalista Luis Fonsi w rozmowie z "Dzień dobry Wakacje".

