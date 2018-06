Luis Fonsi i Stefflon Don razem: "Calypso" pobije "Despacito"?

Czy przebojem tegorocznego lata będzie znowu utwór wykonywany przez Luisa Fonsiego? Autor "Despacito" zaprezentował singel "Calypso", w którym gościnnie wspiera go brytyjska raperka jamajskiego pochodzenia Stefflon Don.

Luis Fonsi i Stefflon Don nagrali piosenkę "Calypso" /Universal Music Polska

Przypomnijmy, że "Despacito" w błyskawicznym tempie stał się najczęściej oglądanym materiałem wideo na Youtube. Wypuszczony do sieci w styczniu 2017 r. potrzebował zaledwie 204 dni do tego, by przekroczyć barierę trzech miliardów odsłon. Na początku kwietnia tego roku "Despacito" miało już na koncie pięć miliardów wyświetleń. Obecnie na liczniku widnieje wynik ponad 5,229 mld odtworzeń.

Wideo Luis Fonsi o niewyobrażalnym sukcesie "Despacito". Jak zmieniło się jego życie? (Associated Press/x-news)

Przebój nagrany przez Luisa Fonsiego i Daddy'ego Yankee'ego to także najczęściej odtwarzany utwór w historii serwisów streamingowych. W dodatku duet wyrównał rekord listy Billboard należący do Mariah Carey i Boyz II Man ("One Sweet Day"). Ich piosenka przez 16 kolejnych tygodni zajmowała pierwsze miejsce w zestawieniu najpopularniejszych utworów w USA.



"'Despacito' pokonało wszystkie bariery językowe, a ja dzięki temu poznałem cały świat i to jest świetne" - mówił pochodzący z Portoryko wokalista w rozmowie z "Dzień dobry Wakacje".

"Nigdy nie przypuszczaliśmy, że stanie się takim zjawiskiem. Są różne rodzaje hitów, ale ten pobił wszelkie rekordy" - dodawał Fonsi w Associated Press.

Clip Luis Fonsi Despacito ft. Daddy Yankee

Teraz gwiazdor Sylwestrowej Marzeń z Dwójką w Zakopanem prezentuje nowy singel. "Calypso" został nagrany z gościnnym wsparciem raperki Stefflon Don.

Sylwester Marzeń z Dwójką - Zakopane, 31 grudnia 2017 r. 1 40 Największą gwiazdą imprezy był Luis Fonsi, który zaśpiewał największy przebój 2017 roku - "Despacito". Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 40

W piosence autorzy wymieszali rytmy karaibskie, pop, latino i rap.

"'Calypso' to dla mnie kolory, zabawa, Karaiby, plaża. W skrócie: rzeczy, które inspirują, byś bawił się najlepiej jak to możliwe" - mówi Luis Fonsi, który w piosence połączył trzy języki: angielski, hiszpański i francuski.

"W trakcie nagrań pomyślałem, że bardzo chciałbym usłyszeć w tej piosence wyjątkowy kobiecy głos. Stefflon Don była perfekcyjną kandydatką. Z jednej strony ma brytyjski akcent, ale też słychać, że to dziewczyna z jamajskimi korzeniami. Rezultat jest niesamowity. Stefflon jest bardzo utalentowana" - chwali koleżankę wokalista rodem z Portoryko.

Zdjęcie Stefflon Don dzięki "Calypso" zdobędzie wielką popularność? / John Phillips / Getty Images

Stefflon Don po raz pierwszy nagrała kawałek, w którym słychać hiszpański.

"'Calypso' jest ¡fuego! - jak ogień! Kiedy już raz usłyszysz ten utwór, nie wypadnie ci z głowy. Praca z Luisem jest dla mnie ogromnym zaszczytem" - opowiada raperka.

"Calypso" zostało skomponowane przez Fonsiego, Dyo, Mauricio Rengifo, Andresa Torresa oraz Stefflon Don. Za produkcję odpowiadają Andres Torres oraz Mauricio Rengifo.

Premierze utworu towarzyszy również nowy teledysk, którego reżyserem jest Carlos Perez, autor klipów "Despacito" i "Échame La Culpa" (duet Fonsiego z Demi Lovato). Zdjęcia powstały w Portoryko, głównie na małej, niezamieszkanej wysepce Palominito u wschodnich wybrzeży.

Clip Luis Fonsi Calypso - & Stefflon Don

