Loudness: Nowa płyta "Rise To Glory"

Loudness, weterani japońskiej sceny metalowej, nagrali nowy album.

Loudness przygotowali nowy album /Oficjalna strona zespołu

Świeży materiał jeden z najbardziej zasłużonych formacji japońskiej sceny metalowej ujrzy światło dzienne 26 stycznia 2018 roku. W Europie "Rise To Glory" trafi pod sklepowe strzechy dzięki hamburskiej wytwórni earMUSIC.

Reklama

Przypomnijmy, że aktualny skład heavymetalowego Loudness tworzą trzej oryginalni członkowie zespołu, czyli wokalista Minoru Niihara, gitarzysta Akira Takasaki i basista Masayoshi Yamashita. Szeregi formacji uzupełnia - od 2009 roku - perkusista Masayuki Suzuki.

"The Sun Will Rise Again", poprzedni regularny album Loudness, miał swą premierę w 2014 roku.