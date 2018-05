Lordi budzi kontrowersje (nowa płyta "Sexorcism")

25 maja swój dziewiąty album studyjny wyda Lordi, fiński zespół horror-rockowy, który nieoczekiwanie wygrał Konkurs Piosenki Eurowizji w 2006 r.

Okładka i tytuł płyty "Sexorcism" Lordi budzi kontrowersje /

Płyta "Sexorcism" zapowiadana jest jako najbardziej kontrowersyjne dzieło w dorobku Lordi.

Clip Lordi Naked In My Cellar

Teledysk "Naked In My Cellar" został opatrzony ograniczeniami wiekowymi dla widzów dorosłych - w klipie możemy zobaczyć uwięzioną w klatce dziewczynę, skrępowaną łańcuchami i torturowaną.

"50 twarzy Lordi" - komentuje jeden z internautów, nawiązując do kinowego przeboju "50 twarzy Greya".

W związku z nowym albumem muzycy grupy przygotowali także nowe stroje.



W 2006 roku grupa wystartowała w Konkursie Piosenki Eurowizji, gdzie nadspodziewanie zdeklasowali popową konkurencję, z utworem "Hard Rock Hallelujah" zdobywając najwyższy wynik punktowy w całej historii tego festiwalu. Na swoim koncie wydawniczym mają osiem albumów studyjnych.



Clip Lordi Hard Rock Hallelujah

Oto szczegóły płyty "Sexorcism":



1. "Sexorcism"

2. "Your Tongue's Got The Cat"

3. "Romeo Ate Juliet"

4. "Naked In My Cellar"

5. "The Beast Is Yet To Cum"

6. "Polterchrist"

7. "SCG9: The Documented Phenomenon"

8. "Slashion Model Girls"

9. "Rimskin Assassin"

10. "Hell Has Room"

11. "Hot & Satanned"

12. "Sodomesticated Animal"

13. "Haunting Season".