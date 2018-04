Lorde przeprosiła za niefortunne zdjęcie wanny

Nowozelandzka wokalistka przeprosiła fanów za wrzucenie zdjęcia wanny na Instagrama z cytatem z piosenki Whitney Houston. Internauci sugerowali bowiem, że gwiazda naśmiewa się z jej śmierci.

Lorde przeprosiła za swoje zachowanie /Steven Ferdman /Getty Images

Lorde wykorzystała dzień przerwy od swojej trasy koncertowej, aby odpocząć. Na Instagrama wrzuciła zdjęcie wanny z podpisem "And iiii will always love you" (fragment refrenu utworu "I Will Always Love You").

Wokalistka prawdopodobnie nie zorientowała się, że przypadkiem zadrwiła ze śmierci Whitney Houston.

Gwiazda po tym, jak otrzymała masę negatywnych komentarzy, postanowiła usunąć zdjęcie oraz wystosowała przeprosiny.

"Przepraszam wszystkich urażonych - nie połączyłam faktów, byłam podekscytowana, że biorę kąpiel. Jestem idiotką. Kocham Whitney zawsze i wszędzie. Przepraszam raz jeszcze" - napisała.

Whitney Houston została znaleziona martwa w hotelowej wannie 11 lutego 2012 roku w Los Angeles, gdzie zameldowała się przed 54. galą rozdania nagród Grammy.