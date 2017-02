London Grammar: Nowy utwór i teledysk "Big Picture"

Zespół London Grammar zaprezentował kolejny utwór zwiastujący jego nowe wydawnictwo. Posłuchajcie piosenki "Big Picture", której towarzyszy również teledysk.

Trio London Grammar wraca z nowym materiałem /Vivien Killilea / Getty Images

"Big Picture" to następca utworu "Rooting For You", którym muzycy London Grammar zaskoczyli słuchaczy w Nowy Rok.

Nową piosenkę zespołu z Nottingham wyprodukował uznany brytyjski muzyk i producent Jon Hopkins, znany ze współpracy z Brianem Eno i Kingiem Creosote.

Grupa London Grammar objawiła się światu w 2013 roku wraz z wydaniem albumu "If You Wait". Zespół został uznany za jeden z najciekawszych debiutów ostatnich lat, co zaowocowało nominacją do BRIT Award, został też nagrodzony prestiżową nagrodą Ivora Novello za singel "Strong".

Zobacz teledysk "Big Picture":

Clip London Grammar Big Picture

