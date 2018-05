Little Caprice w teledysku Pawbeatsa "Insomnia"

W sieci pojawił się nowy teledysk Pawbeatsa do numeru "Insomnia", który promuje wydany w kwietniu album "OUT".

Little Caprice w klipie "INSOMNIA" /

W numerze "Insomnia" usłyszeć można przetworzony wokal Astka z duetu Dwa Sławy. Za produkcję numeru odpowiadał sam Pawbeats oraz Marek Górski. Masteringu podjął się natomiast Yaro. Klip nakręciła ekipa Videoflow Media.

Uwagę internautów w klipie przyciągnęła aktorka filmów dla dorosłych - pochodząca z Czech Little Caprice.

"W mojej głowie pojawił się ten pomysł jakiś czas temu. Udało nam się dotrzeć do Caprice właściwie bez problemu, a ona od razu się zgodziła. To jeden z elementów całej układanki, bo - pomimo całej poważnej wymowy - ten utwór i teledysk mają jeszcze kilka smaczków, które pozostawię słuchaczom do wychwycenia" - opowiadał CGM-owi producent.

Klip promuje najnowszy album Pawbeatsa "OUT", który ukazał się 13 kwietnia. Gościnnie na płycie pojawili się m.in. Marcelina, Natalia Grosiak, Ania Dąbrowska, Pola Rise, Marika i Buslav.

