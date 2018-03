Lisa Loeb: Kocie okulary, Ethan Hawke i "Orbitowanie bez cukru"

Za sprawą kultowego w latach 90. filmu "Reality Bites" (polski tytuł "Orbitowanie bez cukru") świat usłyszał o amerykańskiej wokalistce Lisie Loeb.

Lisa Loeb z nagrodą Grammy za najlepszy album dla dzieci - styczeń 2018 r. /Michael Loccisano /Getty Images

Komediodramat "Orbitowanie bez cukru" do dziś figuruje jako jeden z ważniejszych filmów, definiujących tzw. Pokolenie X, czyli społeczeństwo zagubione w chaosie współczesności, szukające swego miejsca na świecie i próbujące zgłębić istotę własnej egzystencji.

Reklama

Mimo dość chłodnego przyjęcia ze strony krytyków oraz mniejszej frekwencji kinowej, niż zakładały prognozy, film zdołał zarobić ponad 33 miliony dolarów i z czasem wejść do grona obrazów kultowych lat 90.

Za reżyserię odpowiadał pracujący wcześniej w MTV komik Ben Stiller, którego program chwilę wcześniej ściągnięto z anteny. Do współpracy zaangażował m.in. Ethana Hawke'a, Winonę Ryder, Renée Zellweger i Janeane Garofalo.

Zdjęcie Ethan Hawke i Winona Ryder w filmie "Orbitowanie bez cukru" / Album Online / East News

Tuż po premierze "Orbitowania bez cukru" wydano album ze ścieżką dźwiękową, zawierającą piosenki takich gwiazd, jak Lenny Kravitz, U2, czy New Order oraz nagrania niszowych artystów. Dzięki obecności ich utworów na płycie, szeroki rozgłos zdobyli: formacja reggae Big Mountain (w tym roku będą jedną z gwiazd Przystanku Woodstock przemianowanego na Pol'And'Rock Festival) oraz wokalistka pop-folkowa Lisa Loeb.

Jej filmowa ballada "Stay (I Missed You)" - jako pierwsza w historii - wspięła się na szczyt list przebojów bez wsparcia promocyjnego wytwórni płytowej.

Clip Lisa Loeb Stay (I Missed You)

A jak Loeb trafiła do "Orbitowania bez cukru"? Urodzona 50 lat temu (11 marca 1968 r.) wokalistka w charakterystycznych "kocich" okularach mieszkała wówczas w pobliżu Ethana Hawke'a w Nowym Jorku. W dorobku miała już dwie płyty nagrane w duecie Liz and Lisa (z koleżanką ze studiów) oraz kasetę z grupą Nine Stories. To właśnie z tym zespołem napisała piosenkę "Stay (I Missed You)", którą zachwycił się zaprzyjaźniony z wokalistką Hawke (poznali się przez wspólnych znajomych ze środowiska teatralnego).

Ethan Hawke dał Stillerowi kasetę z balladą, a ten zdecydował, że wykorzysta utwór na ścieżce dźwiękowej. Hawke wyreżyserował też minimalistyczny teledysk "Stay (I Missed You)", który został nakręcony w zaledwie dwóch podejściach.

"W tym czasie mocno się kłóciłam z moim chłopakiem, który był też moim współproducentem. To opowieść o rozstaniu, przez które przechodziłam" - opowiadała o tekście piosenki Lisa Loeb.

Wideo Reality Bites: Stay-Lisa Loeb

Nagranie podbiło listę "Billboardu" docierając na sam szczyt, dodatkowo Loeb otrzymała nominację do Grammy oraz zgarnęła Brit Awards dla najlepszego debiutanta. Po latach "Stay (I Missed You)" znalazło się na liście 100 najważniejszych piosenek lat 90. przygotowanej przez stację VH1.

Na fali tej popularności na listach całkiem nieźle poradziły sobie płyty "Tails" (1995) i "Firecracker" (1997), które uzyskały w USA status Złotej Płyty.

Clip Lisa Loeb Do You Sleep?

Wbrew pozorom Lisa Loeb nie jest jednak typową artystką jednego przeboju, choć kolejne albumy przeszły już bez echa. Jej dorobek w ostatnim czasie zamykają płyty dla dzieci - nagrodzona w tym roku Grammy "Feel What U Feel" z października 2016 r. i "Lullaby Girl" z października 2017 r. Amerykanka znana jest też z występów w telewizji (m.in. reality show "Dweezil & Lisa", "Number 1 Single", "Hel's Kitchen"), a jej piosenki pojawiały się na ścieżkach dźwiękowych do takich filmów i seriali, jak m.in. "Twister", "Legalna blondynka", "Buffy: Postrach wampirów", "Ich pięcioro" i "Dziewczyny".



Zdjęcie Lisa Loeb w 1999 roku / Brenda Chase / Getty Images

W latach 1998-2004 związany była z Dweezilem Zappą, synem Franka Zappy. Pięć lat później wyszła za Roeya Hershkovitza, którego poznała podczas służbowego spotkania w sprawie kulinarnego programu telewizyjnego. Mają dwójkę dzieci.

"Chociaż Lisa Loeb popularność zdobyła jako wokalistka, znacie ją prawdopodobnie za sprawą okularów" - pisał o niej magazyn "People". W listopadzie 2010 r. wokalistka powołała do życia własną markę okularów Lisa Loeb Eyewear Collection.